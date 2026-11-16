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GTA VI и российская экономика: почему ажиотажа не будет, а потери возможны

GTA VI и российская экономика: почему ажиотажа не будет, а потери возможны - 16.11.2026, ПРАЙМ

GTA VI и российская экономика: почему ажиотажа не будет, а потери возможны

До релиза GTA VI осталось несколько дней. В США к выходу главной игры десятилетия подготовились основательно — обновили консоли, взяли отгулы и отпуска. Ажиотаж | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T07:07+0300

2026-11-16T07:07+0300

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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ, Нелли Хамула. До релиза GTA VI осталось несколько дней. В США к выходу главной игры десятилетия подготовились основательно — обновили консоли, взяли отгулы и отпуска. Ажиотаж настолько велик, что, по оценкам, скажется на экономике страны. "Прайм" разобрался, чего ждать от релиза в Штатах и как к нему готовятся в России.Откуда такой хайпGTA VI — нечто большее, чем очередная игра: это культурное событие, франшизу знают далеко за пределами игрового мира, отмечает контент-менеджер SmartShell Александр Аммосов. Выход каждой части серии открывает игрокам новые возможности виртуальных вселенных — это и новый уровень технологий, и передовая графика, и беспрецедентные возможности открытого мира, которых больше нет ни у кого в индустрии.Зарубежные СМИ пишут, что в день релиза 19 ноября на работу могут не выйти порядка 1,5 миллиона американцев, а потери производительности по стране якобы достигнут около 1 миллиарда долларов. По оценкам HR-порталов, оплачиваемый выходной на 19 ноября запрашивали на 13% чаще, чем в 2024–2025 годах, хотя в 2026-м отгулы в среднем берут активнее. По данным Circana, рекордные 29% игроков в США на ПК и консолях собираются покупать новинку от Rockstar. К началу ноября на игру было оформлено почти 8 миллионов предзаказов — при том, что она выходит без дисков, в коробках будут только коды на цифровые копии.Релиз выходит близко к Черной пятнице, что подстегнет консольный рынок.GTA VI не запустится на PS4 и Xbox One, так что для многих игра станет поводом перейти на PS5 и Xbox Series. Все эти оценки, впрочем, построены на предположениях, и реальный эффект еще предстоит измерить, подчеркнул Аммосов.Что с экономикойПо оценке заведующего кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александра Цыганова, для России премьера игры или фильма не является катастрофическим событием — ночные очереди у нас не столь характерны, как в других странах. Очередь за Лабубу в Китае могла помешать проходу по Nanjing Road в Шанхае, а за iPhone Duo в октябре 2026 года выстраивались в США."У нас похожая ажитация была в середине 2010-х, но уже не столь масштабная: на ночной штурм GTA V в 2013 году собрались сотни геймеров, а московские очереди за iPhone X и XS/XR во многом состояли из профессиональных ждунов, которые не сумели перепродать места из-за отсутствия спроса" — заявил эксперт.В этот раз все будет еще спокойнее. Отчасти это связано с платформами: в стране доминирует ПК, а GTA VI вряд ли появится там раньше следующего года. Плюс сказывается приостановка деятельности производителя в России — пользователям придется искать обходные пути, зарубежные аккаунты и варианты пополнения счета, что растянет эффект во времени.Официальная статистика игроков GTA в России не ведется, но, по оценке Цыганова, около 5–10 миллионов россиян могут интересоваться премьерой. Объем рынка компьютерных игр в России — 200–210 миллиардов рублей в год, играют около 90 миллионов человек, 20–25 миллионов — ежедневно. Если предположить, что около 10 миллионов постоянных геймеров погрузятся в GTA VI хотя бы на неделю, их производительность снизится из-за вовлеченности и ночных бдений. Россияне, в отличие от западных игроков, не будут массово брать отгулы или симулировать болезнь, но потери от невнимательности и сонливости можно оценить до 50% выработки."С учетом средней зарплаты 100–150 тысяч рублей в месяц у среднего российского геймера каждый рабочий день снижения производительности на 50% дает переплату 2,5–4 тысячи рублей. Это позволяет консервативно оценить потери предприятий в 25–50 миллиардов рублей в день, а за пятидневную неделю — 125–250 миллиардов рублей. Для экономики в целом это не критично", — объяснил Цыганов.А вот для небольших ИТ-компаний и финансовых организаций с цифровыми экосистемами это может быть существенно: простой даже на несколько дней единственного сотрудника грозит срывом контрактов, нарушениями непрерывности сервисов и штрафами. Правда, такие специалисты зарабатывают лучше и держатся за место, что повышает дисциплину, добавил эксперт.Серьезных потерь не будетЭкономист-маркетолог Никита Шатохин оценивает риски прогулов скромнее. "Каких-то серьезных потерь от прогулов в день выхода GTA VI я бы, конечно, не ожидал. Даже 100 тысяч полностью потерянных рабочих дней — это всего 1,2 миллиарда условного экономического результата. Да и реальных потерь, скорее всего, не будет: пропущенную работу просто перенесут", — предположил он.По его мнению, интереснее посмотреть на релиз как на "цифровой индекс Биг-Мака". "В США игра в пересчете на рубли стоит около 6600 рублей, в Индии — 5300. В России индийскую версию в среднем предлагают примерно за 7000 рублей. Получается, что россиянин покупает по цене Индии, но платит даже больше, чем американец. Эта разница — своеобразная цифровая пошлина за доступ к зарубежному рынку", — пояснил Шатохин.Парадокс, по его словам, в том, что россияне продолжают покупать иностранные игры, но дополнительная маржа достается посредникам, а часть российского спроса отражается в статистике других стран. Поэтому важно не создавать дополнительные барьеры, а делать рынок привлекательнее для разработчиков и издателей — упрощать доступ к технологиям, платежам, международным площадкам, улучшать условия работы и стимулировать отрасль.Чему учит пример Саудовской АравииШатохин сравнивает масштабы рынков. "В США 340 миллионов жителей, около 200 миллионов игроков и больше 52 миллиардов долларов расходов на игры в год. В России — 144 миллиона жителей, 100 миллионов игроков и рынок на 2,3 миллиарда долларов. А в Саудовской Аравии всего 37 миллионов жителей, около 26 миллионов игроков и рынок примерно на 1,3 миллиарда долларов", — напомнил он.То есть игроков у саудовцев вчетверо меньше, чем у нас, но они делают ставку не столько на внутренние продажи, сколько на мировую индустрию: купили разработчика мобильных хитов Scopely за 4,9 миллиарда долларов, привлекают иностранные студии, планируют создать 250 игровых компаний, а к 2030 году хотят довести вклад игр и киберспорта в ВВП до 13,3 миллиарда долларов. "Они хотят, чтобы весь мир играл в продукты компаний, которые работают у них. И нам с нашим количеством игроков и уже существующими сильными разработчиками точно есть, о чем задуматься", — подчеркнул эксперт.Примеры мирового уровня у России уже есть — команды с российскими корнями создали Atomic Heart, Escape from Tarkov, War Thunder. Но российские корни этих игр не означают, что вся экономика их успеха остается в России. "Мы вполне умеем создавать мировые хиты. Вопрос в том, почему для развития такого бизнеса зачастую удобнее выбирать другие юрисдикции и что нужно изменить, чтобы эти компании хотели работать именно здесь", — пояснил Шатохин.Он призывает готовиться к возвращению международных издателей уже сейчас, не исходя из того, что санкционные ограничения вечны. "Задача не просто вернуть иностранные игры на российский рынок, а создать условия, при которых международным компаниям будет выгодно здесь работать, а нашим разработчикам — оставаться, развиваться и зарабатывать на мировом рынке, не переводя для этого бизнес за границу", — подчеркнул эксперт.Без эффекта масштабаПока же некоторые компании уже предложили сотрудникам взять выходной в день релиза. В сети много сообщений от работников, которые заранее согласовали отпуска или собираются взять день за свой счет; некоторые признаются, что будут симулировать болезнь. Но, в отличие от Штатов, это стихийные случаи, а не массовая тенденция.Спрос на игру при этом есть: она лидирует в опросах о новинках осени и года, а продажи консолей, по данным "М.Видео", в первом квартале 2026 года выросли к прошлому году.В США релиз GTA VI может стать заметным событием для экономики — с отгулами, предзаказами и переходом на новое поколение консолей. В России ударного эффекта не будет: сложность доступа и отсутствие рекламной поддержки растянут его во времени. Но локальные всплески снижения производительности возможны — прежде всего в компаниях, где работают молодые и увлеченные сотрудники. Для экономики в целом это не катастрофа, но для отдельных организаций неделя после премьеры может оказаться заметной. А главный вопрос, по мнению экспертов, не в прогулах, а в том, сможет ли российский рынок создать условия, при которых разработчики захотят работать здесь, а не в других юрисдикциях.

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Нелли Хамула https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/09/17/873598152_0:0:960:960_100x100_80_0_0_e255ff5304aa84e701e9d192e834f720.jpg

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Нелли Хамула https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/09/17/873598152_0:0:960:960_100x100_80_0_0_e255ff5304aa84e701e9d192e834f720.jpg

мировая экономика, сша, индия, александр цыганов, м.видео, саудовская аравия, игры, компьютерные игры