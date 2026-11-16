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Гутерреш призвал к серьезным переговорам по конфликту между США и Ираном - 16.11.2026, ПРАЙМ
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Гутерреш призвал к серьезным переговорам по конфликту между США и Ираном
Гутерреш призвал к серьезным переговорам по конфликту между США и Ираном - 16.11.2026, ПРАЙМ
Гутерреш призвал к серьезным переговорам по конфликту между США и Ираном
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к серьезным дипломатическим переговорам для урегулирования конфликта между США и Ираном. | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T10:13+0300
2026-11-16T10:13+0300
мировая экономика
сша
иран
китай
антониу гутерреш
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ВАШИНГТОН, 16 ноя – ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к серьезным дипломатическим переговорам для урегулирования конфликта между США и Ираном. "Прежде всего, в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, в частности в отношениях Ирана и США, нам необходим серьезный дипломатический переговорный процесс, чтобы положить конец нынешнему состоянию ни мира ни войны... Нам необходимо дипломатическое решение", - заявил он. В Маниле проходит 29-й саммит АСЕАН - Китай. Заседание открыл президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший, чья страна председательствует в АСЕАН в 2026 году. Саммит проходит на полях 49-го саммита АСЕАН в год 35-летия отношений объединения с Китаем и пятилетия их всеобъемлющего стратегического партнерства.
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мировая экономика, сша, иран, китай, антониу гутерреш, асеан, оон
Мировая экономика, США, ИРАН, КИТАЙ, Антониу Гутерреш, АСЕАН, ООН
10:13 16.11.2026
 
Гутерреш призвал к серьезным переговорам по конфликту между США и Ираном

Генсек ООН призвал к серьезным переговорам по урегулированию конфликта между США и Ираном

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ВАШИНГТОН, 16 ноя – ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к серьезным дипломатическим переговорам для урегулирования конфликта между США и Ираном.
"Прежде всего, в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, в частности в отношениях Ирана и США, нам необходим серьезный дипломатический переговорный процесс, чтобы положить конец нынешнему состоянию ни мира ни войны... Нам необходимо дипломатическое решение", - заявил он.
В Маниле проходит 29-й саммит АСЕАН - Китай. Заседание открыл президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший, чья страна председательствует в АСЕАН в 2026 году. Саммит проходит на полях 49-го саммита АСЕАН в год 35-летия отношений объединения с Китаем и пятилетия их всеобъемлющего стратегического партнерства.
 
Мировая экономикаСШАИРАНКИТАЙАнтониу ГутеррешАСЕАНООН
 
 
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