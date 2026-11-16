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По международному мосту Благовещенск — Хэйхэ проехало более 145 тысяч машин - 16.11.2026, ПРАЙМ
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По международному мосту Благовещенск — Хэйхэ проехало более 145 тысяч машин
По международному мосту Благовещенск — Хэйхэ проехало более 145 тысяч машин - 16.11.2026, ПРАЙМ
По международному мосту Благовещенск — Хэйхэ проехало более 145 тысяч машин
Более 145 тысяч транспортных средств проехало через автомобильный пункт пропуска "Кани-Курган" на международном мосту Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (Китай) с начала | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T10:13+0300
2026-11-16T10:14+0300
бизнес
россия
благовещенск
китай
амурская область
василий орлов
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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – ПРАЙМ. Более 145 тысяч транспортных средств проехало через автомобильный пункт пропуска "Кани-Курган" на международном мосту Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (Китай) с начала года, рекордное количество - почти 4,5 тысячи машин - проследовало на прошлой неделе, сообщил журналистам губернатор Амурской области Василий Орлов. "По этому мосту на сегодняшний день 145 173 единицы транспорта проехало. Причем на прошлой неделе 4 406 машин за неделю – это рекорд. Задача выйти на 7 тысяч автомобилей в неделю", – отметил Орлов. Международный мост Благовещенск – Хэйхэ запущен для грузов в июне 2022 года, для пассажиров — в декабре 2024-го. В декабре 2025 года автомобильный пункт пропуска "Кани-Курган" на мосту заработал на полную мощность, ввели 16 полос (пропускная способность — 630 грузовиков в сутки). В августе Федеральная таможенная служба сообщала, что грузопоток через пункт пропуска "Кани-Курган" между Благовещенском и Хэйхэ с начала года вырос вдвое: через пункт на тот момент проследовало более 99 тысяч транспортных средств международной перевозки.
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бизнес, россия, благовещенск, китай, амурская область, василий орлов
Бизнес, РОССИЯ, Благовещенск, КИТАЙ, Амурская область, Василий Орлов
10:13 16.11.2026 (обновлено: 10:14 16.11.2026)
 
По международному мосту Благовещенск — Хэйхэ проехало более 145 тысяч машин

Орлов: более 145 тысяч автомобилей проехало через мост Благовещенск — Хэйхэ с начала года

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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – ПРАЙМ. Более 145 тысяч транспортных средств проехало через автомобильный пункт пропуска "Кани-Курган" на международном мосту Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (Китай) с начала года, рекордное количество - почти 4,5 тысячи машин - проследовало на прошлой неделе, сообщил журналистам губернатор Амурской области Василий Орлов.
"По этому мосту на сегодняшний день 145 173 единицы транспорта проехало. Причем на прошлой неделе 4 406 машин за неделю – это рекорд. Задача выйти на 7 тысяч автомобилей в неделю", – отметил Орлов.
Международный мост Благовещенск – Хэйхэ запущен для грузов в июне 2022 года, для пассажиров — в декабре 2024-го. В декабре 2025 года автомобильный пункт пропуска "Кани-Курган" на мосту заработал на полную мощность, ввели 16 полос (пропускная способность — 630 грузовиков в сутки).
В августе Федеральная таможенная служба сообщала, что грузопоток через пункт пропуска "Кани-Курган" между Благовещенском и Хэйхэ с начала года вырос вдвое: через пункт на тот момент проследовало более 99 тысяч транспортных средств международной перевозки.
 
БизнесРОССИЯБлаговещенскКИТАЙАмурская областьВасилий Орлов
 
 
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