https://1prime.ru/20261116/husnullin-875258716.html

Хуснуллин рассказал о работе над восстановлением Крымского моста

Хуснуллин рассказал о работе над восстановлением Крымского моста - 16.11.2026, ПРАЙМ

Хуснуллин рассказал о работе над восстановлением Крымского моста

Ресурсы, проектировщики и строители собраны для восстановления Крымского моста, решаются вопросы логистики, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T19:31+0300

2026-11-16T19:31+0300

2026-11-16T19:31+0300

россия

бизнес

крым

марат хуснуллин

сергей аксенов

всу

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875258716.jpg?1794846710

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Ресурсы, проектировщики и строители собраны для восстановления Крымского моста, решаются вопросы логистики, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Уже собрали ресурсы, проектировщиков и строителей для восстановления. Решаем с руководством регионов вопросы, связанные с логистикой", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. Как сообщил в понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов, ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту, для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы.

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, крым, марат хуснуллин, сергей аксенов, всу