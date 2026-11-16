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Хуснуллин рассказал о работе над восстановлением Крымского моста
Хуснуллин рассказал о работе над восстановлением Крымского моста - 16.11.2026, ПРАЙМ
Хуснуллин рассказал о работе над восстановлением Крымского моста
Ресурсы, проектировщики и строители собраны для восстановления Крымского моста, решаются вопросы логистики, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T19:31+0300
2026-11-16T19:31+0300
2026-11-16T19:31+0300
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крым
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Ресурсы, проектировщики и строители собраны для восстановления Крымского моста, решаются вопросы логистики, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Уже собрали ресурсы, проектировщиков и строителей для восстановления. Решаем с руководством регионов вопросы, связанные с логистикой", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Как сообщил в понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов, ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту, для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы.
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россия, бизнес, крым, марат хуснуллин, сергей аксенов, всу
РОССИЯ, Бизнес, КРЫМ, Марат Хуснуллин, Сергей Аксенов, ВСУ
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Ресурсы, проектировщики и строители собраны для восстановления Крымского моста, решаются вопросы логистики, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Уже собрали ресурсы, проектировщиков и строителей для восстановления. Решаем с руководством регионов вопросы, связанные с логистикой", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Как сообщил в понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов, ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту, для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы.