Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хуснуллин рассказал о восстановлении работы Крымского моста - 16.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261116/husnullin-875259000.html
Хуснуллин рассказал о восстановлении работы Крымского моста
Хуснуллин рассказал о восстановлении работы Крымского моста - 16.11.2026, ПРАЙМ
Хуснуллин рассказал о восстановлении работы Крымского моста
Пассажирский транспорт и машины будут ездить по Крымскому мосту, грузы будут доставлены, все необходимые решения для этого приняты, заявил вице-премьер России... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T19:34+0300
2026-11-16T19:34+0300
бизнес
россия
крым
марат хуснуллин
сергей аксенов
всу
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875259000.jpg?1794846898
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Пассажирский транспорт и машины будут ездить по Крымскому мосту, грузы будут доставлены, все необходимые решения для этого приняты, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Хуснуллин сообщил, что лично приехал на Крымский мост, где осмотрел его состояние и оценил повреждения. Также вице-премьер провел совещание, на котором подробно обсуждались все необходимые шаги для проведения восстановительных работ. "Всю работу организуем так, как нужно. Уже писал выше, что опыт есть. Все необходимые решения приняты, пассажирский транспорт и машины будут ездить по Крымскому мосту, грузы будут доставлены", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. Как сообщил в понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов, ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту, для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы.
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, крым, марат хуснуллин, сергей аксенов, всу
Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, Марат Хуснуллин, Сергей Аксенов, ВСУ
19:34 16.11.2026
 

Хуснуллин рассказал о восстановлении работы Крымского моста

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Пассажирский транспорт и машины будут ездить по Крымскому мосту, грузы будут доставлены, все необходимые решения для этого приняты, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Хуснуллин сообщил, что лично приехал на Крымский мост, где осмотрел его состояние и оценил повреждения. Также вице-премьер провел совещание, на котором подробно обсуждались все необходимые шаги для проведения восстановительных работ.
"Всю работу организуем так, как нужно. Уже писал выше, что опыт есть. Все необходимые решения приняты, пассажирский транспорт и машины будут ездить по Крымскому мосту, грузы будут доставлены", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Как сообщил в понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов, ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту, для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы.
 
БизнесРОССИЯКРЫММарат ХуснуллинСергей АксеновВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала