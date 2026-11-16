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Хуснуллин рассказал о восстановлении работы Крымского моста

Хуснуллин рассказал о восстановлении работы Крымского моста - 16.11.2026, ПРАЙМ

Хуснуллин рассказал о восстановлении работы Крымского моста

Пассажирский транспорт и машины будут ездить по Крымскому мосту, грузы будут доставлены, все необходимые решения для этого приняты, заявил вице-премьер России... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T19:34+0300

2026-11-16T19:34+0300

2026-11-16T19:34+0300

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Пассажирский транспорт и машины будут ездить по Крымскому мосту, грузы будут доставлены, все необходимые решения для этого приняты, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Хуснуллин сообщил, что лично приехал на Крымский мост, где осмотрел его состояние и оценил повреждения. Также вице-премьер провел совещание, на котором подробно обсуждались все необходимые шаги для проведения восстановительных работ. "Всю работу организуем так, как нужно. Уже писал выше, что опыт есть. Все необходимые решения приняты, пассажирский транспорт и машины будут ездить по Крымскому мосту, грузы будут доставлены", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. Как сообщил в понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов, ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту, для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы.

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бизнес, россия, крым, марат хуснуллин, сергей аксенов, всу