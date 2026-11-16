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Хуснуллин лично приехал на Крымский мост и оценил повреждения
Хуснуллин лично приехал на Крымский мост и оценил повреждения - 16.11.2026, ПРАЙМ
Хуснуллин лично приехал на Крымский мост и оценил повреждения
Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что лично приехал на Крымский мост и оценил повреждения, а также провел совещание по вопросу восстановительных... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T20:05+0300
2026-11-16T20:05+0300
2026-11-16T20:05+0300
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что лично приехал на Крымский мост и оценил повреждения, а также провел совещание по вопросу восстановительных работ.
В понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение по Крымскому мосту приостановлено из-за нанесенного по нему удара ВСУ. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, подчеркивал он.
"Выехал на Крымский мост. Осмотрел его состояние и оценил повреждения. Также провел комиссию и совещание, на которых подробно обсудили все необходимые шаги для проведения работ", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
В понедельник вечером вице-премьер сообщил об открытии реверсивного движения по Крымскому мосту.
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бизнес, россия, крым, марат хуснуллин, сергей аксенов, всу
Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, Марат Хуснуллин, Сергей Аксенов, ВСУ
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что лично приехал на Крымский мост и оценил повреждения, а также провел совещание по вопросу восстановительных работ.
В понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение по Крымскому мосту приостановлено из-за нанесенного по нему удара ВСУ. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, подчеркивал он.
"Выехал на Крымский мост. Осмотрел его состояние и оценил повреждения. Также провел комиссию и совещание, на которых подробно обсудили все необходимые шаги для проведения работ", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
В понедельник вечером вице-премьер сообщил об открытии реверсивного движения по Крымскому мосту.