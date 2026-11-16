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Хуснуллин лично приехал на Крымский мост и оценил повреждения

Хуснуллин лично приехал на Крымский мост и оценил повреждения - 16.11.2026, ПРАЙМ

Хуснуллин лично приехал на Крымский мост и оценил повреждения

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что лично приехал на Крымский мост и оценил повреждения, а также провел совещание по вопросу восстановительных... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T20:05+0300

2026-11-16T20:05+0300

2026-11-16T20:05+0300

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что лично приехал на Крымский мост и оценил повреждения, а также провел совещание по вопросу восстановительных работ. В понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение по Крымскому мосту приостановлено из-за нанесенного по нему удара ВСУ. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, подчеркивал он. "Выехал на Крымский мост. Осмотрел его состояние и оценил повреждения. Также провел комиссию и совещание, на которых подробно обсудили все необходимые шаги для проведения работ", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. В понедельник вечером вице-премьер сообщил об открытии реверсивного движения по Крымскому мосту.

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бизнес, россия, крым, марат хуснуллин, сергей аксенов, всу