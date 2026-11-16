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Глава ФРС США допустил обвал фондового рынка и рост безработицы из-за ИИ

Глава ФРС США допустил обвал фондового рынка и рост безработицы из-за ИИ - 16.11.2026, ПРАЙМ

Глава ФРС США допустил обвал фондового рынка и рост безработицы из-за ИИ

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Кевин Уорш допустил обвал фондового рынка, замедление экономики и рост безработицы в случае, если... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T23:42+0300

2026-11-16T23:42+0300

2026-11-16T23:42+0300

мировая экономика

сша

сан-франциско

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - ПРАЙМ. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Кевин Уорш допустил обвал фондового рынка, замедление экономики и рост безработицы в случае, если технологии искусственного интеллекта (ИИ) не оправдают ожиданий инвесторов после масштабных капиталовложений. "Сверхинтеллект (ИИ - ред.) может не оправдать ожиданий после значительных капитальных вложений и роста фондового рынка. Ожидаемая доходность может снизиться. Оценка стоимости акций может упасть, что приведет к замедлению экономики и более заметному росту безработицы. Со временем экономика восстановится, но без прироста производительности", - сказал Уорш в ходе конференции в Сан-Франциско. По его словам, сотрудники совета управляющих ФРС уже приступили к моделированию возможных сценариев влияния ИИ на экономику в ближайшие годы, поскольку широкое внедрение этой технологии будет иметь "крайне важные последствия" для денежно-кредитной политики. При первом, позитивном сценарии, по словам Уорша, развитие ИИ приведет к росту производительности труда, выгоды от которого равномерно распределятся между работниками и владельцами капитала. В этом случае реальный ВВП США будет стабильно расти выше долгосрочных средних значений при сохранении полной занятости. Второй сценарий, как отметил Уорш, предполагает ускорение темпов роста ВВП при одновременных потрясениях на рынке труда: массовая автоматизация может вытеснить часть рабочих мест. Глава ФРС также подчеркнул, что представленные модели являются иллюстративными сценариями, а не официальными прогнозами регулятора, однако позволяют центральному банку заранее подготовиться к различным вариантам развития ситуации.

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мировая экономика, сша, сан-франциско