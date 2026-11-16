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Основные фондовые индексы США снижаются в понедельник

Основные фондовые индексы США снижаются в понедельник - 16.11.2026, ПРАЙМ

Основные фондовые индексы США снижаются в понедельник

Основные фондовые индексы США снижаются в понедельник, высокотехнологичный Nasdaq Composite падает на 1% в ожидании отчета Nidia и проведения первичного... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T17:54+0300

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в понедельник, высокотехнологичный Nasdaq Composite падает на 1% в ожидании отчета Nidia и проведения первичного публичного размещения акций (IPO) компанией Anthropic, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 17.31 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,25% - до 52 217,36 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 1,52% - до 24 754,14 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,73%, до 7506,86 пункта. Аналитики ожидают отчет Nvidia и выхода компании Anthropic на рынок на этой неделе, что станет проверкой интереса инвесторов к сфере искусственного интеллекта и может повлиять на дальнейшую волатильность рынка. "Успех IPO (компании Anthropic - ред.), наряду с финансовыми результатами Nvidia, безусловно, станет барометром того, продолжится ли коррекция или нет", - отметила старший рыночный аналитик Equiti Group Надя Эль-Биласси (El Bilassy). Инвесторы также обратили внимание на динамику техсектора страны. На предторгах понедельника акции Nvidia дешевели на 2,6%. Бумаги производителей чипов Intel и Advanced Micro Devices дешевели на 5,2% и 5,4% соответственно, а Broadcom и Micron - на 4,7% и 5,4%. Цены на акции компаний CoreWeave и Nebius сокращались на 7,6% и 8% соответственно.

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рынок, торги, акции, сша, nvidia, dow jones, broadcom, nasdaq composite