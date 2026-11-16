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"Восток Интур" запустил гастрономические туры в КНДР из Владивостока
"Восток Интур" запустил гастрономические туры в КНДР из Владивостока - 16.11.2026, ПРАЙМ
"Восток Интур" запустил гастрономические туры в КНДР из Владивостока
Туроператор "Восток Интур", организующий поездки в КНДР из Владивостока, сообщил о запуске гастрономических туров в эту страну. | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T03:59+0300
2026-11-16T03:59+0300
2026-11-16T03:59+0300
туризм
бизнес
кндр
владивосток
пхеньян
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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя - ПРАЙМ. Туроператор "Восток Интур", организующий поездки в КНДР из Владивостока, сообщил о запуске гастрономических туров в эту страну.
"Первый гастрономический тур в Северную Корею из Владивостока уже состоялся - туристы вернулись из Пхеньяна. В программе - рестораны, которые невозможно посетить в обычной поездке: они принимают только организованные гастрономические группы, а маршрут и меню согласовывает управление по туризму КНДР. На 2027 год туры планируются раз в месяц", - говорится в сообщении.
Отмечается, что туристы пробовали блюда, далекие от привычных представлений о кухне КНДР.
"Было интересно увидеть, что это не только кимчи и лапша, но и еще десяток разнообразных блюд вроде синсолло из тридцати плюс ингредиентов - им как раз угощали в (ресторане) "Коре". И, конечно, был шок от теппаньяки, черной икры и фуа-гра. Это в (ресторане) "Рынре": там для туристов устраивают целое гастрошоу", - приводятся в сообщении слова одной из туристок - Елены Титок.
Тур длится четыре дня с вылетом из Владивостока, количество мест в группе - до 10 человек. Туристы также посещают главные достопримечательности Пхеньяна.
Ранее директор туроператора Инна Мухина сообщала РИА Новости, что компания планирует запускать научно-популярные туры в КНДР.
В 2024 году из Владивостока возобновлены прямые авиарейсы в КНДР, открыто железнодорожное сообщение. В 2025 году запущен первый прямой туристический поезд Владивосток-Раджин. В 2026 году открыт первый с КНДР автомобильный мост Хасан-Туманган, по нему действует автомобильное грузовое сообщение.
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туризм, бизнес, кндр, владивосток, пхеньян
Туризм, Бизнес, КНДР, Владивосток, Пхеньян
"Восток Интур" запустил гастрономические туры в КНДР из Владивостока
Туроператор "Восток Интур" запустил гастрономические туры в КНДР из Владивостока
ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя - ПРАЙМ. Туроператор "Восток Интур", организующий поездки в КНДР из Владивостока, сообщил о запуске гастрономических туров в эту страну.
"Первый гастрономический тур в Северную Корею из Владивостока уже состоялся - туристы вернулись из Пхеньяна. В программе - рестораны, которые невозможно посетить в обычной поездке: они принимают только организованные гастрономические группы, а маршрут и меню согласовывает управление по туризму КНДР. На 2027 год туры планируются раз в месяц", - говорится в сообщении.
Отмечается, что туристы пробовали блюда, далекие от привычных представлений о кухне КНДР.
"Было интересно увидеть, что это не только кимчи и лапша, но и еще десяток разнообразных блюд вроде синсолло из тридцати плюс ингредиентов - им как раз угощали в (ресторане) "Коре". И, конечно, был шок от теппаньяки, черной икры и фуа-гра. Это в (ресторане) "Рынре": там для туристов устраивают целое гастрошоу", - приводятся в сообщении слова одной из туристок - Елены Титок.
Тур длится четыре дня с вылетом из Владивостока, количество мест в группе - до 10 человек. Туристы также посещают главные достопримечательности Пхеньяна.
Ранее директор туроператора Инна Мухина сообщала РИА Новости, что компания планирует запускать научно-популярные туры в КНДР.
В 2024 году из Владивостока возобновлены прямые авиарейсы в КНДР, открыто железнодорожное сообщение. В 2025 году запущен первый прямой туристический поезд Владивосток-Раджин. В 2026 году открыт первый с КНДР автомобильный мост Хасан-Туманган, по нему действует автомобильное грузовое сообщение.