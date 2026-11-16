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В аэропорту Иваново ввели временные ограничения
В аэропорту Иваново ввели временные ограничения - 16.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Иваново ввели временные ограничения
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Иваново, сообщает Росавиация. | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T22:20+0300
2026-11-16T22:20+0300
2026-11-16T22:20+0300
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Иваново, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Иваново ("Южный"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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