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В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения

В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения - 16.11.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ярославля, сообщает Росавиация. | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T01:59+0300

2026-11-16T01:59+0300

2026-11-16T01:59+0300

бизнес

ярославль

росавиация

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ярославля, сообщает Росавиация. "Аэропорт Ярославля ("Туношна"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

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бизнес, ярославль, росавиация