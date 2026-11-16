https://1prime.ru/20261116/jaroslavl-875225218.html
В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения
В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения - 16.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ярославля, сообщает Росавиация. | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T01:59+0300
2026-11-16T01:59+0300
2026-11-16T01:59+0300
бизнес
ярославль
росавиация
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ярославля, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Ярославля ("Туношна"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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бизнес, ярославль, росавиация
Бизнес, ЯРОСЛАВЛЬ, Росавиация
В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ярославля, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Ярославля ("Туношна"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.