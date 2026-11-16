https://1prime.ru/20261116/kaluga-875226317.html

В аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения

В аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения - 16.11.2026, ПРАЙМ

В аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщила Росавиация. | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T07:26+0300

2026-11-16T07:26+0300

2026-11-16T07:26+0300

бизнес

россия

калуга

нижний новгород

ярославль

росавиация

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875226317.jpg?1794803217

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщила Росавиация. "Аэропорты Калуга ("Грабцево"), Нижний Новгород ("Чкалов"), Ярославль ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

калуга

нижний новгород

ярославль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, калуга, нижний новгород, ярославль, росавиация