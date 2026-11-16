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В аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения
В аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения - 16.11.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщила Росавиация. | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T07:26+0300
2026-11-16T07:26+0300
2026-11-16T07:26+0300
бизнес
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Калуга ("Грабцево"), Нижний Новгород ("Чкалов"), Ярославль ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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В аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения
В аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения на полеты