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Казахстан ввел запрет на ввоз куриных яиц на два месяца

Казахстан ввел запрет на ввоз куриных яиц на два месяца - 16.11.2026, ПРАЙМ

Казахстан ввел запрет на ввоз куриных яиц на два месяца

Казахстан ввел запрет на ввоз куриных яиц на два месяца, в том числе из стран Евразийского экономического союза, следует из приказа министра сельского хозяйства | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T08:48+0300

2026-11-16T08:48+0300

2026-11-16T08:48+0300

мировая экономика

казахстан

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АСТАНА, 16 ноя - ПРАЙМ. Казахстан ввел запрет на ввоз куриных яиц на два месяца, в том числе из стран Евразийского экономического союза, следует из приказа министра сельского хозяйства республики. "Ввести запрет на ввоз яиц кур свежих... всеми видами транспорта сроком на два месяца на территорию Республики Казахстан, в том числе из государств-членов Евразийского экономического союза", - говорится в тексте приказа. В документе поясняется, что сделаны исключения для транзита куриных яиц через территорию страны, а также для яиц, помещенных под таможенную процедуру экспорта в стране экспорта до вступления в силу приказа министра.

казахстан

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мировая экономика, казахстан