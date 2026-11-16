https://1prime.ru/20261116/kazanorgsintez-875251061.html
"Казаньоргсинтез" разместит облигации в объеме 17 миллиардов рублей
"Казаньоргсинтез" разместит облигации в объеме 17 миллиардов рублей - 16.11.2026, ПРАЙМ
"Казаньоргсинтез" разместит облигации в объеме 17 миллиардов рублей
"Казаньоргсинтез" (входит в "Сибур") разместит биржевые облигации с переменным купоном в объеме 17 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T17:18+0300
2026-11-16T17:18+0300
2026-11-16T17:23+0300
рынок
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. "Казаньоргсинтез" (входит в "Сибур") разместит биржевые облигации с переменным купоном в объеме 17 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 130 базисных пунктов. Компания в понедельник собирала заявки на двухлетние биржевые облигации серии 001P-01 с ежемесячными купонами. Первоначально объем размещения планировался в размере не менее 10 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 23 ноября. Агент по размещению - ИК "Табула Раса".
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рынок, финансы, россия, сибур, банк россии
Рынок, Финансы, РОССИЯ, Сибур, Банк России
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. "Казаньоргсинтез" (входит в "Сибур") разместит биржевые облигации с переменным купоном в объеме 17 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 130 базисных пунктов.
Компания в понедельник собирала заявки на двухлетние биржевые облигации серии 001P-01 с ежемесячными купонами. Первоначально объем размещения планировался в размере не менее 10 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 23 ноября. Агент по размещению - ИК "Табула Раса".