https://1prime.ru/20261116/kazanorgsintez-875251061.html

"Казаньоргсинтез" разместит облигации в объеме 17 миллиардов рублей

"Казаньоргсинтез" разместит облигации в объеме 17 миллиардов рублей - 16.11.2026, ПРАЙМ

"Казаньоргсинтез" разместит облигации в объеме 17 миллиардов рублей

"Казаньоргсинтез" (входит в "Сибур") разместит биржевые облигации с переменным купоном в объеме 17 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T17:18+0300

2026-11-16T17:18+0300

2026-11-16T17:23+0300

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. "Казаньоргсинтез" (входит в "Сибур") разместит биржевые облигации с переменным купоном в объеме 17 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 130 базисных пунктов. Компания в понедельник собирала заявки на двухлетние биржевые облигации серии 001P-01 с ежемесячными купонами. Первоначально объем размещения планировался в размере не менее 10 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 23 ноября. Агент по размещению - ИК "Табула Раса".

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, финансы, россия, сибур, банк россии