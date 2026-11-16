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В Китае розничные продажи потребительских товаров выросли на 1% - 16.11.2026, ПРАЙМ
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В Китае розничные продажи потребительских товаров выросли на 1%
В Китае розничные продажи потребительских товаров выросли на 1% - 16.11.2026, ПРАЙМ
В Китае розничные продажи потребительских товаров выросли на 1%
Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае за первые десять месяцев года вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года до 41,6 триллиона | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T06:29+0300
2026-11-16T06:29+0300
мировая экономика
китай
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ПЕКИН, 16 ноя - ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае за первые десять месяцев года вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года до 41,6 триллиона юаней (около 6,21 триллиона долларов), свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро страны. В городах розничные продажи за январь-октябрь выросли на 0,9%, до 35,99 триллиона юаней (около 5,36 триллиона долларов), в сельской местности - на 2,2%, до 5,65 триллиона юаней (около 842,7 миллиарда долларов). Розничные онлайн-продажи товаров и услуг в январе-октябре выросли на 3,7% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, составив 16,98 триллиона юаней (около 2,52 триллиона долларов). Из этой суммы на онлайн-продажи товаров пришлось 10,73 триллиона юаней (около 1,6 триллиона долларов), что на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам прошлого года вырос на 3,7%, составив 50,1 триллиона юаней (около 7,1 триллиона долларов), онлайн-продажи выросли на 8,6% по сравнению с показателями 2024 года, составив более 15,9 триллиона юаней (около 2,2 триллиона долларов).
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мировая экономика, китай
Мировая экономика, КИТАЙ
06:29 16.11.2026
 
В Китае розничные продажи потребительских товаров выросли на 1%

Розничные продажи в Китае за 10 месяцев выросли на 1%, до 41,6 триллиона юаней

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ПЕКИН, 16 ноя - ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае за первые десять месяцев года вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года до 41,6 триллиона юаней (около 6,21 триллиона долларов), свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро страны.
В городах розничные продажи за январь-октябрь выросли на 0,9%, до 35,99 триллиона юаней (около 5,36 триллиона долларов), в сельской местности - на 2,2%, до 5,65 триллиона юаней (около 842,7 миллиарда долларов).
Розничные онлайн-продажи товаров и услуг в январе-октябре выросли на 3,7% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, составив 16,98 триллиона юаней (около 2,52 триллиона долларов). Из этой суммы на онлайн-продажи товаров пришлось 10,73 триллиона юаней (около 1,6 триллиона долларов), что на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам прошлого года вырос на 3,7%, составив 50,1 триллиона юаней (около 7,1 триллиона долларов), онлайн-продажи выросли на 8,6% по сравнению с показателями 2024 года, составив более 15,9 триллиона юаней (около 2,2 триллиона долларов).
 
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