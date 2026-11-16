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Более 19 миллионов тонн грузов перевезено за четыре года через мост в Китай
Более 19 миллионов тонн грузов перевезено за четыре года через мост в Китай - 16.11.2026, ПРАЙМ
Более 19 миллионов тонн грузов перевезено за четыре года через мост в Китай
Более 19,6 миллиона тонн грузов перевезено за четыре года с момента открытия железнодорожного мостового перехода Нижнеленинское – Тунцзян между Еврейской... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T07:23+0300
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ХАБАРОВСК, 16 ноя – ПРАЙМ. Более 19,6 миллиона тонн грузов перевезено за четыре года с момента открытия железнодорожного мостового перехода Нижнеленинское – Тунцзян между Еврейской автономной областью (ЕАО) и Китаем, сообщила губернатор ЕАО Мария Костюк.
"За это время единственный железнодорожный мостовой переход из России в Китай пропустил более 19,6 миллиона тонн грузов. Их объемы растут ежегодно", – написала Костюк на своем канале в мессенджере "Макс".
По словам губернатора, оператор российской части перехода, компания ИФР-1, реализует план развития прилегающей к мосту территории. Он предусматривает увеличение ежегодного грузопотока до 22,4 миллиона тонн и пропускной способности более чем вдвое – с восьми до 17 пар поездов в сутки.
Костюк отметила, что мост открывает дополнительные возможности для экспорта продукции предприятий ЕАО. Одновременно региональные власти работают над увеличением объемов импорта из Китая.
По словам Костюк, увеличение грузопотока будет способствовать развитию экономики области, росту налоговых поступлений, созданию новых производств и рабочих мест.
Движение по железнодорожному мосту Нижнеленинское – Тунцзян открыли в ноябре 2022 года. Мост стал первым железнодорожным переходом через российско-китайскую границу.
китай
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бизнес, россия, китай
Более 19 миллионов тонн грузов перевезено за четыре года через мост в Китай
Костюк: более 19,6 миллиона тонн грузов перевезено за четыре года через мост в Китай
ХАБАРОВСК, 16 ноя – ПРАЙМ. Более 19,6 миллиона тонн грузов перевезено за четыре года с момента открытия железнодорожного мостового перехода Нижнеленинское – Тунцзян между Еврейской автономной областью (ЕАО) и Китаем, сообщила губернатор ЕАО Мария Костюк.
"За это время единственный железнодорожный мостовой переход из России в Китай пропустил более 19,6 миллиона тонн грузов. Их объемы растут ежегодно", – написала Костюк на своем канале в мессенджере "Макс".
По словам губернатора, оператор российской части перехода, компания ИФР-1, реализует план развития прилегающей к мосту территории. Он предусматривает увеличение ежегодного грузопотока до 22,4 миллиона тонн и пропускной способности более чем вдвое – с восьми до 17 пар поездов в сутки.
Костюк отметила, что мост открывает дополнительные возможности для экспорта продукции предприятий ЕАО. Одновременно региональные власти работают над увеличением объемов импорта из Китая.
По словам Костюк, увеличение грузопотока будет способствовать развитию экономики области, росту налоговых поступлений, созданию новых производств и рабочих мест.
Движение по железнодорожному мосту Нижнеленинское – Тунцзян открыли в ноябре 2022 года. Мост стал первым железнодорожным переходом через российско-китайскую границу.