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Более 19 миллионов тонн грузов перевезено за четыре года через мост в Китай

Более 19 миллионов тонн грузов перевезено за четыре года через мост в Китай - 16.11.2026, ПРАЙМ

Более 19 миллионов тонн грузов перевезено за четыре года через мост в Китай

Более 19,6 миллиона тонн грузов перевезено за четыре года с момента открытия железнодорожного мостового перехода Нижнеленинское – Тунцзян между Еврейской... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T07:23+0300

2026-11-16T07:23+0300

2026-11-16T07:23+0300

бизнес

россия

китай

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ХАБАРОВСК, 16 ноя – ПРАЙМ. Более 19,6 миллиона тонн грузов перевезено за четыре года с момента открытия железнодорожного мостового перехода Нижнеленинское – Тунцзян между Еврейской автономной областью (ЕАО) и Китаем, сообщила губернатор ЕАО Мария Костюк. "За это время единственный железнодорожный мостовой переход из России в Китай пропустил более 19,6 миллиона тонн грузов. Их объемы растут ежегодно", – написала Костюк на своем канале в мессенджере "Макс". По словам губернатора, оператор российской части перехода, компания ИФР-1, реализует план развития прилегающей к мосту территории. Он предусматривает увеличение ежегодного грузопотока до 22,4 миллиона тонн и пропускной способности более чем вдвое – с восьми до 17 пар поездов в сутки. Костюк отметила, что мост открывает дополнительные возможности для экспорта продукции предприятий ЕАО. Одновременно региональные власти работают над увеличением объемов импорта из Китая. По словам Костюк, увеличение грузопотока будет способствовать развитию экономики области, росту налоговых поступлений, созданию новых производств и рабочих мест. Движение по железнодорожному мосту Нижнеленинское – Тунцзян открыли в ноябре 2022 года. Мост стал первым железнодорожным переходом через российско-китайскую границу.

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, китай