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CGTN: Китай подключил к сети хранилище энергии на сжатом воздухе - 16.11.2026, ПРАЙМ
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CGTN: Китай подключил к сети хранилище энергии на сжатом воздухе
CGTN: Китай подключил к сети хранилище энергии на сжатом воздухе - 16.11.2026, ПРАЙМ
CGTN: Китай подключил к сети хранилище энергии на сжатом воздухе
Первый в мире проект искусственного хранилища энергии на сжатом воздухе (CAES) был подключен к сети в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, его мощность... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T18:46+0300
2026-11-16T18:51+0300
технологии
китай
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875256144.jpg?1794844264
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Первый в мире проект искусственного хранилища энергии на сжатом воздухе (CAES) был подключен к сети в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, его мощность составляет 300 мегаватт сообщает телеканал CGTN. "Первая в мире установка хранения энергии на сжатом воздухе мощностью в 300 мегаватт была подключена к сети в северо-западной провинции Китая Ганьсу", - говорится в сообщении. Проект Юаньчу-1 (Yuanchu No.1) состоит из 4 подземных каверн для хранения газа, которые были вырыты на глубине 110 метров. Объект также оснащен электростанцией мощностью в 300 мегаватт, которая способна аккумулировать около 1,8 тысячи мегаватт-час. Накопление энергии на сжатом воздухе - новая технология в сфере энергетики, при которой электрическую энергию преобразовывают в потенциальную энергию сжатого воздуха. Позже, при необходимости, ее высвобождают для выработки электроэнергии.
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технологии, китай
Технологии, КИТАЙ
18:46 16.11.2026 (обновлено: 18:51 16.11.2026)
 

CGTN: Китай подключил к сети хранилище энергии на сжатом воздухе

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Первый в мире проект искусственного хранилища энергии на сжатом воздухе (CAES) был подключен к сети в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, его мощность составляет 300 мегаватт сообщает телеканал CGTN.
"Первая в мире установка хранения энергии на сжатом воздухе мощностью в 300 мегаватт была подключена к сети в северо-западной провинции Китая Ганьсу", - говорится в сообщении.
Проект Юаньчу-1 (Yuanchu No.1) состоит из 4 подземных каверн для хранения газа, которые были вырыты на глубине 110 метров. Объект также оснащен электростанцией мощностью в 300 мегаватт, которая способна аккумулировать около 1,8 тысячи мегаватт-час.
Накопление энергии на сжатом воздухе - новая технология в сфере энергетики, при которой электрическую энергию преобразовывают в потенциальную энергию сжатого воздуха. Позже, при необходимости, ее высвобождают для выработки электроэнергии.
 
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