https://1prime.ru/20261116/kitaj-875256144.html

CGTN: Китай подключил к сети хранилище энергии на сжатом воздухе

CGTN: Китай подключил к сети хранилище энергии на сжатом воздухе - 16.11.2026, ПРАЙМ

CGTN: Китай подключил к сети хранилище энергии на сжатом воздухе

Первый в мире проект искусственного хранилища энергии на сжатом воздухе (CAES) был подключен к сети в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, его мощность... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T18:46+0300

2026-11-16T18:46+0300

2026-11-16T18:51+0300

технологии

китай

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Первый в мире проект искусственного хранилища энергии на сжатом воздухе (CAES) был подключен к сети в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, его мощность составляет 300 мегаватт сообщает телеканал CGTN. "Первая в мире установка хранения энергии на сжатом воздухе мощностью в 300 мегаватт была подключена к сети в северо-западной провинции Китая Ганьсу", - говорится в сообщении. Проект Юаньчу-1 (Yuanchu No.1) состоит из 4 подземных каверн для хранения газа, которые были вырыты на глубине 110 метров. Объект также оснащен электростанцией мощностью в 300 мегаватт, которая способна аккумулировать около 1,8 тысячи мегаватт-час. Накопление энергии на сжатом воздухе - новая технология в сфере энергетики, при которой электрическую энергию преобразовывают в потенциальную энергию сжатого воздуха. Позже, при необходимости, ее высвобождают для выработки электроэнергии.

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, китай