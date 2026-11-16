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Каждая третья российская компания выплатит годовые премии, показал опрос

Каждая третья российская компания выплатит годовые премии, показал опрос - 16.11.2026, ПРАЙМ

Каждая третья российская компания выплатит годовые премии, показал опрос

Каждая третья российская компания выплатит годовые премии: 24% организаций - всем сотрудникам, еще 14% - отдельным работникам или отделам, говорится в... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T01:47+0300

2026-11-16T01:47+0300

2026-11-16T08:28+0300

бизнес

общество

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Каждая третья российская компания выплатит годовые премии: 24% организаций - всем сотрудникам, еще 14% - отдельным работникам или отделам, говорится в исследовании SuperJob, которое есть у РИА Новости. "Что касается финансовых намерений работодателей, то 24% из них готовы выплатить премии всем сотрудникам, 14% - выборочно определенным работникам или отделам, 32% не планируют выплаты, а 30% до сих пор не приняли решение", - показал опрос, который провела компания. Сегодня 36% трудоустроенных россиян ожидают годовую премию (год назад было 40%). Еще 32% указали, что подобных бонусов в их компании не бывает в принципе, 13% связывают отсутствие выплаты с нестабильным финансово-экономическим положением работодателя, 8% назвали другую причину, а 11% затруднились с ответом. Молодежь до 35 лет ждет премию чаще (42%), чем те, кто старше (33-36%). Респонденты с доходом до 100 тысяч реже надеются на выплаты (32%), чем те, кто получает больше (35-36%). При этом 15% из тех, кто рассчитывает на "тринадцатую" зарплату или премию, отложат ее в накопления. Еще 14% направят выплату на закрытие кредитов и долгов. 13% потратят на отпуск и путешествия, 11% - на семью, 8% - на себя, 7% - на подарки. По 5% респондентов поделились планами потратить деньги на образование или ремонт. Мужчины вдвое чаще женщин планируют отложить годовую премию: 20% против 10%, соответственно. Россиянки же чаще говорят, что премии и "тринадцатые" выплаты будут, скорее всего, потрачены на текущие нужды (6% против 2% среди мужчин).

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