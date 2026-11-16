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Подконтрольная АФК "Система" компания обязалась выплатить ВТБ 53 миллиона рублей

Подконтрольная АФК "Система" компания обязалась выплатить ВТБ 53 миллиона рублей - 16.11.2026, ПРАЙМ

Подконтрольная АФК "Система" компания обязалась выплатить ВТБ 53 миллиона рублей

Подконтрольная АФК "Система" компания "Ситроникс Ай Ти" (ранее – "Энвижн Груп") обязалась выплатить банку ВТБ более 53 миллионов рублей, следует из... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T19:07+0300

2026-11-16T19:07+0300

2026-11-16T19:07+0300

финансы

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МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Подконтрольная АФК "Система" компания "Ситроникс Ай Ти" (ранее – "Энвижн Груп") обязалась выплатить банку ВТБ более 53 миллионов рублей, следует из утвержденного арбитражным судом Москвы мирового соглашения, с которым ознакомилось РИА Новости. Задолженность должна быть выплачена до конца года четырьмя равными платежами. Этот спор тянулся с 2022 года. "Энвижн Груп" по сублицензионному договору с ВТБ, заключенному в 2019 году на три года – с 2020 по 2022-й, – предоставляла банку право использования лицензионных программных продуктов Microsoft за вознаграждение около 707 миллионов рублей в год. Между тем, в 2020 году поправками в Налоговый кодекс было отменено освобождение от НДС при реализации нероссийского ПО. "Энвижн Груп" потребовала от ВТБ увеличить вознаграждение за второй лицензионный год на сумму своего НДС – более 141 миллиона рублей. В иске была заявлена также сумма пени – более 7 миллионов. На первом круге рассмотрения в силу вступило постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который в 2023 году полностью удовлетворил иск, взыскав с ВТБ более 148 миллионов рублей. Эти деньги, как усматривается из судебных актов, банк перечислил истцу. После обращения ВТБ в Конституционный суд РФ апелляционный суд в феврале этого года отменил свое постановление 2023 года, заново рассмотрел жалобу истца и применил предложенный КС РФ временный порядок. Согласно этому порядку, если ввиду изменения налогового законодательства у поставщика возникают дополнительные налоги, сумма дополнительного налога делится поровну между поставщиком и покупателем. Апелляционный суд взыскал с ВТБ в пользу "Ситроникса" половину суммы иска – более 74 миллионов рублей. Сумма, о которой стороны договорились в мировом соглашении, представляет собой разницу между выплаченной банком истцу суммой в 148 миллионов рублей по отмененному затем судебному акту и взысканной при повторном рассмотрении деле (74 миллиона рублей) за вычетом 21 миллиона рублей, уж возвращенных компанией банку в июне-августе этого года. В связи с утверждением мирового соглашения арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, бизнес, москва, втб, microsoft, конституционный суд