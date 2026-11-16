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Кремль не исключил переговоры Путина и премьер-министр Японии в ходе АТЭС

Кремль не исключил переговоры Путина и премьер-министр Японии в ходе АТЭС - 16.11.2026, ПРАЙМ

Кремль не исключил переговоры Путина и премьер-министр Японии в ходе АТЭС

Кремль не исключает, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Санаэ Такаити смогут переговорить в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T22:45+0300

2026-11-16T22:45+0300

2026-11-16T22:45+0300

общество

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япония

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Кремль не исключает, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Санаэ Такаити смогут переговорить в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты задали Пескову вопрос, поступали ли в Кремль обращения о том, что премьер-министр Японии была заинтересована во встрече с президентом РФ, возможна ли такая встреча. "Мы не исключаем, что и президент, и премьер-министр будут иметь возможность как-то воспользоваться кулуарами саммита для того, чтобы переговорить", - сказал Песков журналистам.

япония

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общество , мировая экономика, япония, дмитрий песков, владимир путин