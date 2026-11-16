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Кремль не исключил переговоры Путина и премьер-министр Японии в ходе АТЭС
Кремль не исключил переговоры Путина и премьер-министр Японии в ходе АТЭС - 16.11.2026, ПРАЙМ
Кремль не исключил переговоры Путина и премьер-министр Японии в ходе АТЭС
Кремль не исключает, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Санаэ Такаити смогут переговорить в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T22:45+0300
2026-11-16T22:45+0300
2026-11-16T22:45+0300
общество
мировая экономика
япония
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Кремль не исключает, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Санаэ Такаити смогут переговорить в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты задали Пескову вопрос, поступали ли в Кремль обращения о том, что премьер-министр Японии была заинтересована во встрече с президентом РФ, возможна ли такая встреча. "Мы не исключаем, что и президент, и премьер-министр будут иметь возможность как-то воспользоваться кулуарами саммита для того, чтобы переговорить", - сказал Песков журналистам.
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общество , мировая экономика, япония, дмитрий песков, владимир путин
Общество , Мировая экономика, ЯПОНИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Кремль не исключает, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Санаэ Такаити смогут переговорить в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты задали Пескову вопрос, поступали ли в Кремль обращения о том, что премьер-министр Японии была заинтересована во встрече с президентом РФ, возможна ли такая встреча.
"Мы не исключаем, что и президент, и премьер-министр будут иметь возможность как-то воспользоваться кулуарами саммита для того, чтобы переговорить", - сказал Песков журналистам.