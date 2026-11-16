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В Крыму и Севастополе ввели режим ограничения электроснабжения - 16.11.2026, ПРАЙМ
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В Крыму и Севастополе ввели режим ограничения электроснабжения
В Крыму и Севастополе ввели режим ограничения электроснабжения - 16.11.2026, ПРАЙМ
В Крыму и Севастополе ввели режим ограничения электроснабжения
Режим ограничения электроэнергии действует в понедельник в Крыму и Севастополе, сообщили государственные энергетические предприятия регионов. | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T09:24+0300
2026-11-16T09:24+0300
севастополь
крым
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875229247.jpg?1794810285
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - ПРАЙМ. Режим ограничения электроэнергии действует в понедельник в Крыму и Севастополе, сообщили государственные энергетические предприятия регионов. "В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения", - говорится в сообщении ГУП "Севастопольэнерго". По данным компании, эта вынужденная мера необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Севастополя, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. В этой связи в городе введен график "2 через 6". Госпредприятие "Крымэнерго" утром в понедельник также проинформировало, что на всей территории республики действуют ограничения потребления электроэнергии. Там уточнили, что отключения линий электропередачи, электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, что исключает возможность предварительного информирования потребителей.
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40
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севастополь, крым
СЕВАСТОПОЛЬ, КРЫМ
09:24 16.11.2026
 
В Крыму и Севастополе ввели режим ограничения электроснабжения

В Крыму и Севастополе ввели режим ограничения электроснабжения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - ПРАЙМ. Режим ограничения электроэнергии действует в понедельник в Крыму и Севастополе, сообщили государственные энергетические предприятия регионов.
"В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения", - говорится в сообщении ГУП "Севастопольэнерго".
По данным компании, эта вынужденная мера необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Севастополя, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. В этой связи в городе введен график "2 через 6".
Госпредприятие "Крымэнерго" утром в понедельник также проинформировало, что на всей территории республики действуют ограничения потребления электроэнергии. Там уточнили, что отключения линий электропередачи, электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, что исключает возможность предварительного информирования потребителей.
 
СЕВАСТОПОЛЬКРЫМ
 
 
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