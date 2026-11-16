https://1prime.ru/20261116/krym-875229247.html

В Крыму и Севастополе ввели режим ограничения электроснабжения

В Крыму и Севастополе ввели режим ограничения электроснабжения - 16.11.2026, ПРАЙМ

В Крыму и Севастополе ввели режим ограничения электроснабжения

Режим ограничения электроэнергии действует в понедельник в Крыму и Севастополе, сообщили государственные энергетические предприятия регионов. | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T09:24+0300

2026-11-16T09:24+0300

2026-11-16T09:24+0300

севастополь

крым

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875229247.jpg?1794810285

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - ПРАЙМ. Режим ограничения электроэнергии действует в понедельник в Крыму и Севастополе, сообщили государственные энергетические предприятия регионов. "В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения", - говорится в сообщении ГУП "Севастопольэнерго". По данным компании, эта вынужденная мера необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Севастополя, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. В этой связи в городе введен график "2 через 6". Госпредприятие "Крымэнерго" утром в понедельник также проинформировало, что на всей территории республики действуют ограничения потребления электроэнергии. Там уточнили, что отключения линий электропередачи, электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, что исключает возможность предварительного информирования потребителей.

севастополь

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

севастополь, крым