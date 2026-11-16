https://1prime.ru/20261116/kushner-875263279.html

Кушнер заявил о начале подготовки следующей встречи по Украине

Кушнер заявил о начале подготовки следующей встречи по Украине - 16.11.2026, ПРАЙМ

Кушнер заявил о начале подготовки следующей встречи по Украине

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер утверждает, что началась подготовка повестки следующей многосторонней встречи по Украине, которая может состояться в... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T22:05+0300

2026-11-16T22:05+0300

2026-11-16T22:18+0300

сша

украина

джаред кушнер

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Джаред Кушнер утверждает, что началась подготовка повестки следующей многосторонней встречи по Украине, которая может состояться в ближайшем будущем. "Мы также начали подготовку повестки для следующей многосторонней встречи и работаем над тем, чтобы организовать ее в ближайшее время", - написал Кушнер в соцсети X.Он подчеркнул, что окончательная мирная договоренность по Украине должна быть согласована Москвой и Киевом."Хотя значительная часть публичных дискуссий сосредоточена на разногласиях между сторонами, мы продолжаем видеть позитивные и конструктивные идеи в ходе серьезных обсуждений, проходящих вне поля зрения общественности", - добавил Кушнер.При этом он выразил уверенность, что в тесном взаимодействии с Россией, Украиной и Европой удается добиваться прогресса в достижении решения, которое позволит завершить конфликт."Сохраняются серьезные трудности, и достижение окончательного соглашения потребует принятия непростых решений", - отметил Кушнер.Президент России Владимир Путин 12 ноября провел в Кремле встречу со спецпосланниками американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. После встречи в Кремле спецпосланники отправились в Дублин, где встретились с Владимиром Зеленским и провели консультации с советниками по национальной безопасности Украины, Германии, Италии, ЕС, Франции, Ирландии и Польши.Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, европейцы пытаются подключиться к переговорам по Украине, но им нужно определиться, хотят они войны или мира. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что решение о диалоге по украинскому урегулированию в расширенном формате можно будет принимать, когда Россия поймет готовность Европы способствовать миру на Украине.При этом Кушнер отмечал, что если бы европейцы смогли согласовать единого переговорщика, это было бы даже большим достижением, чем если бы Россия согласилась на их участие в переговорах.

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сша, украина, джаред кушнер, россия