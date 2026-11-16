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Мечеть в центре Кабула может стать архитектурной доминантой города

Мечеть в центре Кабула может стать архитектурной доминантой города - 16.11.2026, ПРАЙМ

Мечеть в центре Кабула может стать архитектурной доминантой города

Пятничная мечеть на холме Маранджан в центре Кабула, которую власти Афганистана назвали в честь политического и государственного деятеля Джелалуддина Хаккани -... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T09:52+0300

2026-11-16T09:52+0300

2026-11-16T09:52+0300

афганистан

саудовская аравия

индия

"талибан"

мвд

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Пятничная мечеть на холме Маранджан в центре Кабула, которую власти Афганистана назвали в честь политического и государственного деятеля Джелалуддина Хаккани - отца главы афганского МВД Сираджуддина Хаккани, - имеет все шансы стать архитектурной доминантой Кабула и его самым узнаваемым архитектурным сооружением, сообщает международное шиитское агентство Shafaqna. "Молельный комплекс "Мечеть "Маулави Джелалуддин Хаккани" на две тысячи человек имеет все шансы стать новой визитной карточкой Кабула и его самой узнаваемой архитектурной достопримечательностью", - говорится в сообщении. Названный комплекс состоит из основного здания мечети с одним куполом, поддерживающими его восемью полукуполами, и четырьмя минаретами. Там же возведены молельный двор, здания медресе и жилые корпуса для служителей. Облицованная мрамором мечеть может принять единовременно до 2 тысяч верующих, говорится в сообщении. Отмечается, что в 2012 году Саудовская Аравия объявляла о намерении построить на этом месте международный религиозный институт, однако последующие события в Афганистане не позволили это сделать. Мечеть расположена неподалеку от мавзолея Надир-Шаха - усыпальницы афганских монархов и видных государственных деятелей страны, внешний вид которого явно проигрывает великолепию нового сооружения. Создание комплекса обошлось всего 1,5 миллиона долларов, что связано с отсутствием необходимости строительства основательного фундамента и водоотводов - архитектурный ансамбль стоит на прочном скальном грунте, не подверженном эрозии и затоплению. По данным афганских СМИ, разместивших в интернете многочисленные видеоролики этого события, в торжественном открытии мечети в честь Хаккани-старшего участвовали сотни государственных чиновников, представителей духовенства и общественности афганской столицы. Выступивший перед собравшимися замминистра по делам хаджа и вакуфов Афганистана Махдум Абдул Салам Сада, сообщил, что молельный архитектурный комплекс был построен по указанию высшего руководства Афганистана. "В текущем 1405-м афганском году только в Кабуле было построено около 60 новых мечетей, а также отремонтировало еще более 50", - приводит слова чиновника агентство. Сада добавил, что на строительство культовых сооружений правительством зарезервированы "значительные средства". Джалалуддин Хаккани (1939-2018) - пуштун из племени дзадран, в 1980-х годы воевал с правительственными и советскими войсками в провинциях Пактия, Пактика и округе Хост. Он получил религиозное образование, окончив в 1964 году высшую исламскую семинарию "Дар уль-Улюм Деобанд" в Индии, а в 1970 году в пакистанском городе Пешавар получил статус маулави - богослова, имеющего право толковать шариат. После падения просоветского режима Мохаммада Наджибуллы в 1992 году Хаккани был назначен министром юстиции в правительстве моджахедов, а в 1995 году он официально примкнул к движению "Талибан", сохранив при этом полную автономию своей группировки - "Сеть Хаккани". В тот временной период он занимал поочередно посты министра по делам границ и губернатора провинции Пактия. После вторжения в Афганистан в 2001 году американских и натовских войск Хаккани возглавил военное сопротивление оккупантам, а его группировка стала боевым крылос движения "Талибан" и отвечала за проведение самых дерзких точечных операций. В начале сентября 2018 года Джелалуддин Хаккани умер от продолжительной болезни, передав перед своей кончиной бразды правления организацией одному из своих сыновей - Сираджуддину.

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афганистан, саудовская аравия, индия, "талибан", мвд