https://1prime.ru/20261116/minpromtorg-875228097.html

Динамная сталь станет критерием российского происхождения машин

Динамная сталь станет критерием российского происхождения машин - 16.11.2026, ПРАЙМ

Динамная сталь станет критерием российского происхождения машин

Минпромторг РФ планирует включить применение отечественной динамной (электротехнической) стали в перечень критериев для подтверждения российского происхождения... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T08:45+0300

2026-11-16T08:45+0300

2026-11-16T08:48+0300

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ планирует включить применение отечественной динамной (электротехнической) стали в перечень критериев для подтверждения российского происхождения ряда видов машин и оборудования, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на слова заместителя директора департамента металлургии и материалов министерства Андрея Савельева. "Департамент металлургии и материалов Минпромторга планирует включить использование российской динамной (электротехнической) стали в перечень критериев для подтверждения российского происхождения ряда видов машин и оборудования, предусмотренных постановлением правительства № 719", - пишет газета. По словам Савельева, использовать такую спецсталь предполагается при производстве электромашин, электродвигателей, в том числе для электромобилей и гибридных автомобилей, а также для энергетического генерирующего оборудования. Он уточнил, что за применение динамной стали в производстве планируется значительно увеличить количество баллов для признания продукции отечественной. В дальнейшем подобное регулирование может быть распространено и на другие виды металлопродукции, в том числе на нержавеющую сталь, добавил Савельев. Тем временем ранее в рамках постановления №719 Минпромторг, в частности, сделал обязательным критерием для признания российской железнодорожной техники использование цельнокатаных колес отечественного производства, поясняет газета. Согласно материалу издания, динамная сталь - это разновидность специальной электротехнической стали, которая используется при изготовлении компонентов машин и оборудования с вращающимся магнитным полем, в частности, электродвигателей и генераторов. Ее особенность - высокое содержание кремния. В России подобную сталь производят "Северсталь" и НЛМК.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, промышленность, технологии, минпромторг, ведомости, северсталь