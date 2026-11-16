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Динамная сталь станет критерием российского происхождения машин - 16.11.2026, ПРАЙМ
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Динамная сталь станет критерием российского происхождения машин
Динамная сталь станет критерием российского происхождения машин - 16.11.2026, ПРАЙМ
Динамная сталь станет критерием российского происхождения машин
Минпромторг РФ планирует включить применение отечественной динамной (электротехнической) стали в перечень критериев для подтверждения российского происхождения... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T08:45+0300
2026-11-16T08:48+0300
бизнес
промышленность
технологии
минпромторг
ведомости
северсталь
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875228097.jpg?1794808131
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ планирует включить применение отечественной динамной (электротехнической) стали в перечень критериев для подтверждения российского происхождения ряда видов машин и оборудования, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на слова заместителя директора департамента металлургии и материалов министерства Андрея Савельева. "Департамент металлургии и материалов Минпромторга планирует включить использование российской динамной (электротехнической) стали в перечень критериев для подтверждения российского происхождения ряда видов машин и оборудования, предусмотренных постановлением правительства № 719", - пишет газета. По словам Савельева, использовать такую спецсталь предполагается при производстве электромашин, электродвигателей, в том числе для электромобилей и гибридных автомобилей, а также для энергетического генерирующего оборудования. Он уточнил, что за применение динамной стали в производстве планируется значительно увеличить количество баллов для признания продукции отечественной. В дальнейшем подобное регулирование может быть распространено и на другие виды металлопродукции, в том числе на нержавеющую сталь, добавил Савельев. Тем временем ранее в рамках постановления №719 Минпромторг, в частности, сделал обязательным критерием для признания российской железнодорожной техники использование цельнокатаных колес отечественного производства, поясняет газета. Согласно материалу издания, динамная сталь - это разновидность специальной электротехнической стали, которая используется при изготовлении компонентов машин и оборудования с вращающимся магнитным полем, в частности, электродвигателей и генераторов. Ее особенность - высокое содержание кремния. В России подобную сталь производят "Северсталь" и НЛМК.
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бизнес, промышленность, технологии, минпромторг, ведомости, северсталь
Бизнес, Промышленность, Технологии, Минпромторг, Ведомости, Северсталь
08:45 16.11.2026 (обновлено: 08:48 16.11.2026)
 
Динамная сталь станет критерием российского происхождения машин

Минпромторг: российская динамная сталь станет критерием российского происхождения машин

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ планирует включить применение отечественной динамной (электротехнической) стали в перечень критериев для подтверждения российского происхождения ряда видов машин и оборудования, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на слова заместителя директора департамента металлургии и материалов министерства Андрея Савельева.
"Департамент металлургии и материалов Минпромторга планирует включить использование российской динамной (электротехнической) стали в перечень критериев для подтверждения российского происхождения ряда видов машин и оборудования, предусмотренных постановлением правительства № 719", - пишет газета.
По словам Савельева, использовать такую спецсталь предполагается при производстве электромашин, электродвигателей, в том числе для электромобилей и гибридных автомобилей, а также для энергетического генерирующего оборудования. Он уточнил, что за применение динамной стали в производстве планируется значительно увеличить количество баллов для признания продукции отечественной.
В дальнейшем подобное регулирование может быть распространено и на другие виды металлопродукции, в том числе на нержавеющую сталь, добавил Савельев.
Тем временем ранее в рамках постановления №719 Минпромторг, в частности, сделал обязательным критерием для признания российской железнодорожной техники использование цельнокатаных колес отечественного производства, поясняет газета.
Согласно материалу издания, динамная сталь - это разновидность специальной электротехнической стали, которая используется при изготовлении компонентов машин и оборудования с вращающимся магнитным полем, в частности, электродвигателей и генераторов. Ее особенность - высокое содержание кремния. В России подобную сталь производят "Северсталь" и НЛМК.
 
БизнесПромышленностьТехнологииМинпромторгВедомостиСеверсталь
 
 
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