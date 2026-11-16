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Минпромторг отметил оживление в автопроме - 16.11.2026, ПРАЙМ
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Минпромторг отметил оживление в автопроме
Минпромторг отметил оживление в автопроме - 16.11.2026, ПРАЙМ
Минпромторг отметил оживление в автопроме
Минпромторг России по итогам января-сентября текущего года наблюдает оживление в отрасли автомобильной промышленности на фоне роста потребительской активности,... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T19:16+0300
2026-11-16T19:16+0300
бизнес
промышленность
антон алиханов
минпромторг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875257840.jpg?1794845798
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России по итогам января-сентября текущего года наблюдает оживление в отрасли автомобильной промышленности на фоне роста потребительской активности, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах международного экспортного форума "Сделано в России". "При этом на фоне роста потребительской активности видим оживление в автопроме, производстве прочих готовых изделий и производстве мебели", - сказал министр об итогах в обрабатывающей промышленности за девять месяцев. Он добавил, что в инвестициях в прошлые годы вложения в основной капитал достигали рекордных объемов в абсолютном выражении. Однако в настоящее время наблюдается снижение. "Если по итогам первого квартала 2026 года инвестиции в основной капитал в обрабатывающих отраслях составили минус 22,3% год к году, то по итогам первого полугодия - минус 13,5%", - подчеркнул Алиханов. Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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бизнес, промышленность, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, Промышленность, Антон Алиханов, Минпромторг
19:16 16.11.2026
 

Минпромторг отметил оживление в автопроме

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России по итогам января-сентября текущего года наблюдает оживление в отрасли автомобильной промышленности на фоне роста потребительской активности, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах международного экспортного форума "Сделано в России".
"При этом на фоне роста потребительской активности видим оживление в автопроме, производстве прочих готовых изделий и производстве мебели", - сказал министр об итогах в обрабатывающей промышленности за девять месяцев.
Он добавил, что в инвестициях в прошлые годы вложения в основной капитал достигали рекордных объемов в абсолютном выражении. Однако в настоящее время наблюдается снижение.
"Если по итогам первого квартала 2026 года инвестиции в основной капитал в обрабатывающих отраслях составили минус 22,3% год к году, то по итогам первого полугодия - минус 13,5%", - подчеркнул Алиханов.
Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
БизнесПромышленностьАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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