https://1prime.ru/20261116/minpromtorg-875257840.html

Минпромторг отметил оживление в автопроме

Минпромторг отметил оживление в автопроме - 16.11.2026, ПРАЙМ

Минпромторг отметил оживление в автопроме

Минпромторг России по итогам января-сентября текущего года наблюдает оживление в отрасли автомобильной промышленности на фоне роста потребительской активности,... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T19:16+0300

2026-11-16T19:16+0300

2026-11-16T19:16+0300

бизнес

промышленность

антон алиханов

минпромторг

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России по итогам января-сентября текущего года наблюдает оживление в отрасли автомобильной промышленности на фоне роста потребительской активности, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах международного экспортного форума "Сделано в России". "При этом на фоне роста потребительской активности видим оживление в автопроме, производстве прочих готовых изделий и производстве мебели", - сказал министр об итогах в обрабатывающей промышленности за девять месяцев. Он добавил, что в инвестициях в прошлые годы вложения в основной капитал достигали рекордных объемов в абсолютном выражении. Однако в настоящее время наблюдается снижение. "Если по итогам первого квартала 2026 года инвестиции в основной капитал в обрабатывающих отраслях составили минус 22,3% год к году, то по итогам первого полугодия - минус 13,5%", - подчеркнул Алиханов. Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, антон алиханов, минпромторг