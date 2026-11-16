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Мишустин примет участие в работе форума "Сделано в России"

Мишустин примет участие в работе форума "Сделано в России" - 16.11.2026, ПРАЙМ

Мишустин примет участие в работе форума "Сделано в России"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник примет участие в работе Международного экспортного форума "Сделано в России", он выступит на пленарном... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T00:17+0300

2026-11-16T00:17+0300

2026-11-16T00:17+0300

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник примет участие в работе Международного экспортного форума "Сделано в России", он выступит на пленарном заседании и посетит экспозицию форума, сообщила пресс-служба правительства. Форум "Сделано в России" проводится с 2012 года и является главным деловым событием для российских экспортеров. В 2025 году его посетили более 50 тысяч человек из 100 стран. "Шестнадцатого ноября Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России" на тему "Рост в условиях мирового шторма. Будущее российского технологического экспорта". Председатель правительства также осмотрит экспозицию форума" - говорится в сообщении. В мероприятиях примут участие первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов и министр экономического развития Максим Решетников. Форум "Сделано в России" является площадкой для диалога представителей бизнеса, научного сообщества и органов власти, на которой обсуждаются ключевые вопросы развития отечественного производства и продвижения российского экспорта. Организатор форума - Российский экспортный центр (группа "ВЭБ.РФ"). В этом году фокус деловой программы форума сделан на производителей технологических решений в различных отраслях, включая программное обеспечение и ИИ-решения. Участников деловой программы ждет множество сессий, сгруппированных по тематическим направлениям, включая пленарную дискуссию о технологическом экспорте, страновые бизнес-диалоги по рынкам Ближнего Востока, Китая, Юго-Восточной Азии и Африки, различные сессии по инструментам обеспечения экспорта. В деловую программу также войдет заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Международная кооперация и экспорт" и ряд других мероприятий. Важной составляющей Форума в этом году станет интерактивная зона с передовыми разработками отечественных экспортеров для демонстрации достижений российских технологических компаний. В рамках выставки будут представлены инновационные решения в ключевых областях жизни человека и экономики страны: медицине, робототехнике, промышленности, IT. Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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россия, ближний восток, китай, африка, михаил мишустин, денис мантуров, антон алиханов