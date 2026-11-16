https://1prime.ru/20261116/mosbirzha-875258388.html

Аналитики оценили шансы на возвращение индекса Мосбиржи выше 2500 пунктов

Аналитики оценили шансы на возвращение индекса Мосбиржи выше 2500 пунктов - 16.11.2026, ПРАЙМ

Аналитики оценили шансы на возвращение индекса Мосбиржи выше 2500 пунктов

Российский рынок акций завершил торги понедельника снижением, чему поспособствовали снижение сырьевых цен и новые антироссийские санкции, следует из данных... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T19:28+0300

2026-11-16T19:28+0300

2026-11-16T19:28+0300

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мосбиржа

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил торги понедельника снижением, чему поспособствовали снижение сырьевых цен и новые антироссийские санкции, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,29% - до 2476,9 пункта, индекс РТС - на 1,8%, до 945,63 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,12%, до 920,65 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.04 мск дешевел на 2,36%, до 93,58 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи в начале недели отступился ниже 2500 пунктов. Факторами давления выступили снижающиеся котировки нефти и металлов, а также расширение антироссийских санкций ЕС", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". При этом текущая коррекция в акциях выглядит локальной, отметил он. "Несмотря на то, что геополитический фон недели обещает быть в целом неплохим, учитывая предстоящий саммит стран АТЭС в Китае в среду и четверг, инвесторы, видимо, считают эти новости уже отыгранными. Трехсторонняя встреча глав Китая, США и России в рамках саммита АТЭС, скорее всего, состоится, хотя точная повестка дня встречи пока не обнародована, более того, не исключено также, что на полях саммита может состояться еще и двусторонняя встреча президентов США и России", - рассказал Наталья Мильчакова из Freedom Global. Лидеры роста и падения В лидерах роста - акции группы "Позитив" (+3,72%), Совкомбанка (+2,53%), "Ренессанса" (+0,78%), "Русагро" (+0,73%), "Алросы" (+0,69%). "Лидерами роста на фондовом рынке сегодня оказались акции "Аптечной сети 36.6" (+9,4%), возможно, на фоне сезонного всплеска простудных заболеваний в России и росте спроса на лекарства. Лидерами понижения в очередной раз оказались акции "Евротранса" (-22,87%) после объявления о том, что с 30 декабря 2026 года акции эмитента будут делистингованы с Московской биржи", - рассказала Мильчакова. В лидерах снижения - акции Московского кредитного банка (−3,51%), "Полюса" (−2,51%), "Татнефти" (−2,48%), "Мосбиржи" (−2,23%), ЮГК (−2,22%). Прогнозы Александр Фетисов из РСХБ прогнозирует, что наиболее вероятная цель на краткосрочную перспективу по индексу Мосбиржи - область 2425–2435 пунктов. Марат Беришев из "Эйлер" в качестве базового сценария ожидает продолжения движения индекса внутри сходящихся трендовых линий с точкой притяжения к концу недели 2487 пунктов. "Выход из границ локальных линий поддержки 2375,1 и сопротивления 2550,1 возможен только при сильных внешних факторах. В противном случае котировки индекса продолжат двигаться в широком боковом диапазоне. Однако при возникновении внешних факторов волатильность может значительно увеличиться, а выход из границ поддержки или сопротивления будет стремительным", - анализирует он. "Индекс Мосбиржи лег на поддержу у 2480 пунктов, сохраняя шансы на возвращение выше 2500 пунктов на ожидании свежих геополитических вводных. Осложнить движение вверх может слабость сырьевых котировок", - заключил Смирнов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, мосбиржа