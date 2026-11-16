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На северо-востоке Москвы начали строить новый участок трамвайной сети
На северо-востоке Москвы начали строить новый участок трамвайной сети - 16.11.2026, ПРАЙМ
На северо-востоке Москвы начали строить новый участок трамвайной сети
Строительство нового участка трамвайной сети, который свяжет станцию МДЦ-3 "Останкино" со станцией метро "ВДНХ", началось на северо-востоке Москвы, сообщил мэр... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T09:46+0300
2026-11-16T09:46+0300
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Строительство нового участка трамвайной сети, который свяжет станцию МДЦ-3 "Останкино" со станцией метро "ВДНХ", началось на северо-востоке Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Продолжаем развивать трамвайную сеть в столице. На северо-востоке начались работы по строительству нового участка протяженностью 3,8 км. Он свяжет станцию МЦД-3 "Останкино" со станцией метро "ВДНХ", - написал Собянин в личном блоге.
Благодаря новой линии пассажирам станет удобнее добираться до телецентра "Останкино", киностудии "Союзмультфильм" и не только, отметил глава города. Кроме того, появится пересадочный узел, который улучшит транспортные связи с районами, расположенными вдоль МЦД-3.
"На маршруте оборудуют четыре современные остановки с цифровыми табло, зарядками для гаджетов и платформами. Также построят разворотное кольцо, конечную станцию и новую тяговую подстанцию", - подчеркнул мэр.
Сейчас идут подготовительные работы и перекладка инженерных коммуникаций, добавил Собянин. Завершить строительство планируется до конца 2027 года.
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бизнес, россия, москва, сергей собянин, союзмультфильм
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин, Союзмультфильм
На северо-востоке Москвы начали строить новый участок трамвайной сети
Собянин: на северо-востоке Москвы началось строительство нового участка трамвайной сети
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Строительство нового участка трамвайной сети, который свяжет станцию МДЦ-3 "Останкино" со станцией метро "ВДНХ", началось на северо-востоке Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Продолжаем развивать трамвайную сеть в столице. На северо-востоке начались работы по строительству нового участка протяженностью 3,8 км. Он свяжет станцию МЦД-3 "Останкино" со станцией метро "ВДНХ", - написал Собянин в личном блоге.
Благодаря новой линии пассажирам станет удобнее добираться до телецентра "Останкино", киностудии "Союзмультфильм" и не только, отметил глава города. Кроме того, появится пересадочный узел, который улучшит транспортные связи с районами, расположенными вдоль МЦД-3.
"На маршруте оборудуют четыре современные остановки с цифровыми табло, зарядками для гаджетов и платформами. Также построят разворотное кольцо, конечную станцию и новую тяговую подстанцию", - подчеркнул мэр.
Сейчас идут подготовительные работы и перекладка инженерных коммуникаций, добавил Собянин. Завершить строительство планируется до конца 2027 года.