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На северо-востоке Москвы начали строить новый участок трамвайной сети

На северо-востоке Москвы начали строить новый участок трамвайной сети - 16.11.2026, ПРАЙМ

На северо-востоке Москвы начали строить новый участок трамвайной сети

Строительство нового участка трамвайной сети, который свяжет станцию МДЦ-3 "Останкино" со станцией метро "ВДНХ", началось на северо-востоке Москвы, сообщил мэр... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T09:46+0300

2026-11-16T09:46+0300

2026-11-16T09:46+0300

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Строительство нового участка трамвайной сети, который свяжет станцию МДЦ-3 "Останкино" со станцией метро "ВДНХ", началось на северо-востоке Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Продолжаем развивать трамвайную сеть в столице. На северо-востоке начались работы по строительству нового участка протяженностью 3,8 км. Он свяжет станцию МЦД-3 "Останкино" со станцией метро "ВДНХ", - написал Собянин в личном блоге. Благодаря новой линии пассажирам станет удобнее добираться до телецентра "Останкино", киностудии "Союзмультфильм" и не только, отметил глава города. Кроме того, появится пересадочный узел, который улучшит транспортные связи с районами, расположенными вдоль МЦД-3. "На маршруте оборудуют четыре современные остановки с цифровыми табло, зарядками для гаджетов и платформами. Также построят разворотное кольцо, конечную станцию и новую тяговую подстанцию", - подчеркнул мэр. Сейчас идут подготовительные работы и перекладка инженерных коммуникаций, добавил Собянин. Завершить строительство планируется до конца 2027 года.

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