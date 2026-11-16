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В МГД предложили убрать лимит бесплатных въездов в "Москва-Сити" для инвалидов
В МГД предложили убрать лимит бесплатных въездов в "Москва-Сити" для инвалидов - 16.11.2026, ПРАЙМ
В МГД предложили убрать лимит бесплатных въездов в "Москва-Сити" для инвалидов
Депутат Московской городской Думы Александр Даванков ("Новые люди") предложил внести изменения в правила въезда в деловой центр "Москва-Сити", предусмотрев... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T17:33+0300
2026-11-16T17:33+0300
2026-11-16T17:33+0300
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общество
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Депутат Московской городской Думы Александр Даванков ("Новые люди") предложил внести изменения в правила въезда в деловой центр "Москва-Сити", предусмотрев снятие лимита на бесплатные въезды для людей с инвалидностью. Соответствующее обращение на имя заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу рассмотреть возможность отмены ограничения в 50 бесплатных въездов за 30 дней для транспортных средств, управляемых людьми с инвалидностью либо перевозящих людей с инвалидностью и детей-инвалидов", - говорится в документе. Депутат также предложил предусмотреть длительную регистрацию автомобиля в специальном реестре и организовать автоматическое подтверждение права на льготу с использованием государственных информационных систем. Согласно постановлению правительства Москвы № 2988-ПП, для автомобилей, перевозящих людей с инвалидностью, предусмотрено не более 50 бесплатных въездов за 30 дней.
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москва, общество , россия, москва-сити
МОСКВА, Общество , РОССИЯ, Москва-сити
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Депутат Московской городской Думы Александр Даванков ("Новые люди") предложил внести изменения в правила въезда в деловой центр "Москва-Сити", предусмотрев снятие лимита на бесплатные въезды для людей с инвалидностью.
Соответствующее обращение на имя заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу рассмотреть возможность отмены ограничения в 50 бесплатных въездов за 30 дней для транспортных средств, управляемых людьми с инвалидностью либо перевозящих людей с инвалидностью и детей-инвалидов", - говорится в документе.
Депутат также предложил предусмотреть длительную регистрацию автомобиля в специальном реестре и организовать автоматическое подтверждение права на льготу с использованием государственных информационных систем.
Согласно постановлению правительства Москвы № 2988-ПП, для автомобилей, перевозящих людей с инвалидностью, предусмотрено не более 50 бесплатных въездов за 30 дней.