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Очередей к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста нет

Очередей к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста нет - 16.11.2026, ПРАЙМ

Очередей к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста нет

Очередей из автомобилей к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста нет, сообщил оперативный канал инфоцентра о ситуации на мосту. | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T22:54+0300

2026-11-16T22:54+0300

2026-11-16T22:54+0300

крым

сергей аксенов

марат хуснуллин

всу

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - ПРАЙМ. Очередей из автомобилей к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста нет, сообщил оперативный канал инфоцентра о ситуации на мосту. В понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что движение по Крымскому мосту приостановлено из-за нанесенного по нему удара ВСУ. Для ликвидации последствий были задействованы все необходимые службы. Вечером вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о начале реверсивного движения машин по автомобильной части моста. Железнодорожное сообщение по мосту было запущено днем. "С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет" , - говорится в сообщении. Информация дана по состоянию на 22.00 мск.

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крым, сергей аксенов, марат хуснуллин, всу, крымский мост