https://1prime.ru/20261116/napravlenie-875229147.html

Названо самое дорогое зарубежное направление для отдыха россиян

Названо самое дорогое зарубежное направление для отдыха россиян - 16.11.2026, ПРАЙМ

Названо самое дорогое зарубежное направление для отдыха россиян

Самым дорогим зарубежным направлением для отдыха российских туристов стал Монте-Карло, средняя стоимость ночи в гостинице там составляет 77,9 тысячи рублей,... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T09:18+0300

2026-11-16T09:18+0300

2026-11-16T09:44+0300

бизнес

туризм

нью-йорк

женева

турция

onetwotrip

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Самым дорогим зарубежным направлением для отдыха российских туристов стал Монте-Карло, средняя стоимость ночи в гостинице там составляет 77,9 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. "Самым дорогостоящим зарубежным направлением стал Монте-Карло, где средняя стоимость одной ночи в объектах размещения, которые бронировали клиенты сервиса, достигла 77,9 тысячи рублей", - выяснили в сервисе, проанализировав стоимость гостиничных номеров в зарубежных городах на основе данных бронирований на 2026 год. По их данным, в список дорогих направлений также вошел черногорский курорт Герцег-Нови со средней стоимостью 67,5 тысячи рублей в сутки, а на третьем месте расположился французский Биарриц на атлантическом побережье, где проживание обойдется в среднем в 53,66 тысячи. Кроме того, в число лидеров по уровню затрат вошла столица Мальдивских островов Мале, где средняя цена размещения составила 51,9 тысячи рублей за ночь. При этом на пятом месте оказался Нью-Йорк - 48,1 тысячи рублей. Аналитики также поделились, что в десятку городов с высокими ценами вошли Женева, где можно остановиться в среднем за 42,5 тысячи рублей в сутки, Белек в Турции - 38,2 тысячи, Цюрих - 37,7 тысячи, Лондон - 36,4 тысячи. Замыкает перечень дорогостоящих направлений Венеция со средней ценой 35,5 тысячи рублей за ночь.

нью-йорк

женева

турция

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, туризм, нью-йорк, женева, турция, onetwotrip