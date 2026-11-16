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Норвегия ограничила въезд российских и белорусских спортсменов - 16.11.2026, ПРАЙМ
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Норвегия ограничила въезд российских и белорусских спортсменов
Норвегия ограничила въезд российских и белорусских спортсменов - 16.11.2026, ПРАЙМ
Норвегия ограничила въезд российских и белорусских спортсменов
Норвегия с 16 ноября ограничивает въезд российских и белорусских спортсменов в страну, в том числе выступающих в нейтральном статусе, сообщило правительство... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T21:42+0300
2026-11-16T21:42+0300
норвегия
россия
белоруссия
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Норвегия с 16 ноября ограничивает въезд российских и белорусских спортсменов в страну, в том числе выступающих в нейтральном статусе, сообщило правительство королевства. "Министерство юстиции и общественной безопасности сегодня поручило управлению по делам иностранцев и управлению полиции отказывать во въезде российским и белорусским профессиональным спортсменам, выступающим под российским, белорусским или нейтральным флагом, а также сопровождающему их персоналу", - говорится в сообщении на сайте правительства. Там уточняется, что изменения вступают в силу немедленно. Ранее российское посольство в Осло в комментарии РИА Новости назвало решение Норвегии отказывать во въезде российским спортсменам нарушением международного спортивного права и ярким примером дискриминации по национальному признаку.
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норвегия, россия, белоруссия
НОРВЕГИЯ, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ
21:42 16.11.2026
 
Норвегия ограничила въезд российских и белорусских спортсменов

Норвегия с 16 ноября ограничила въезд российских и белорусских спортсменов в страну

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Норвегия с 16 ноября ограничивает въезд российских и белорусских спортсменов в страну, в том числе выступающих в нейтральном статусе, сообщило правительство королевства.
"Министерство юстиции и общественной безопасности сегодня поручило управлению по делам иностранцев и управлению полиции отказывать во въезде российским и белорусским профессиональным спортсменам, выступающим под российским, белорусским или нейтральным флагом, а также сопровождающему их персоналу", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Там уточняется, что изменения вступают в силу немедленно.
Ранее российское посольство в Осло в комментарии РИА Новости назвало решение Норвегии отказывать во въезде российским спортсменам нарушением международного спортивного права и ярким примером дискриминации по национальному признаку.
 
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