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Объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 20% - 16.11.2026, ПРАЙМ
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Объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 20%
Объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 20% - 16.11.2026, ПРАЙМ
Объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 20%
Объем производства в обрабатывающей промышленности России с 2022 года продемонстрировал рост более чем на 20%, заявил журналистам глава Минпромторга России... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T19:16+0300
2026-11-16T19:16+0300
промышленность
россия
антон алиханов
минпромторг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875257753.jpg?1794845796
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Объем производства в обрабатывающей промышленности России с 2022 года продемонстрировал рост более чем на 20%, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах международного экспортного форума "Сделано в России". "С 2022 года объем производства обрабатывающих отраслей увеличился более чем на 20%. Однако, в настоящее время на фоне управляемого "охлаждения" экономики обрабатывающая промышленность, как и другие секторы, демонстрирует замедление динамики своих показателей", - сказал министр. Он отметил, что за последние пять лет обрабатывающая промышленность испытала все вызовы, с которыми сталкивалась российская экономика. В первую очередь, это санкционное давление, ограничения на внешних рынках, разрывы кооперационных цепочек из-за ухода иностранных поставщиков и сложности с международными расчетами. "При этом, российские предприятия смогли быстро адаптироваться к резко изменившимся условиям ведения бизнеса: освоили производство новых для себя товаров, перестроили кооперационные цепочки, вышли на новые рынки. Итогом этой активной работы стал бурный рост реального сектора экономики, в том числе в его наиболее технологическом сегменте", - подчеркнул Алиханов. По словам главы Минпромторга России, в настоящее время темпы обрабатывающей промышленности страны постепенно начали выходить на положительную динамику. Существенный вклад в такую тенденцию вносят стратегически важные сферы, такие как выпуск прочих транспортных средств и оборудования, фармацевтика, радиоэлектроника. Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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промышленность, россия, антон алиханов, минпромторг
Промышленность, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
19:16 16.11.2026
 

Объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 20%

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Объем производства в обрабатывающей промышленности России с 2022 года продемонстрировал рост более чем на 20%, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах международного экспортного форума "Сделано в России".
"С 2022 года объем производства обрабатывающих отраслей увеличился более чем на 20%. Однако, в настоящее время на фоне управляемого "охлаждения" экономики обрабатывающая промышленность, как и другие секторы, демонстрирует замедление динамики своих показателей", - сказал министр.
Он отметил, что за последние пять лет обрабатывающая промышленность испытала все вызовы, с которыми сталкивалась российская экономика. В первую очередь, это санкционное давление, ограничения на внешних рынках, разрывы кооперационных цепочек из-за ухода иностранных поставщиков и сложности с международными расчетами.
"При этом, российские предприятия смогли быстро адаптироваться к резко изменившимся условиям ведения бизнеса: освоили производство новых для себя товаров, перестроили кооперационные цепочки, вышли на новые рынки. Итогом этой активной работы стал бурный рост реального сектора экономики, в том числе в его наиболее технологическом сегменте", - подчеркнул Алиханов.
По словам главы Минпромторга России, в настоящее время темпы обрабатывающей промышленности страны постепенно начали выходить на положительную динамику. Существенный вклад в такую тенденцию вносят стратегически важные сферы, такие как выпуск прочих транспортных средств и оборудования, фармацевтика, радиоэлектроника.
Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
ПромышленностьРОССИЯАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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