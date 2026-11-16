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Объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 20%

Объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 20% - 16.11.2026, ПРАЙМ

Объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 20%

Объем производства в обрабатывающей промышленности России с 2022 года продемонстрировал рост более чем на 20%, заявил журналистам глава Минпромторга России... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T19:16+0300

2026-11-16T19:16+0300

2026-11-16T19:16+0300

промышленность

россия

антон алиханов

минпромторг

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Объем производства в обрабатывающей промышленности России с 2022 года продемонстрировал рост более чем на 20%, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах международного экспортного форума "Сделано в России". "С 2022 года объем производства обрабатывающих отраслей увеличился более чем на 20%. Однако, в настоящее время на фоне управляемого "охлаждения" экономики обрабатывающая промышленность, как и другие секторы, демонстрирует замедление динамики своих показателей", - сказал министр. Он отметил, что за последние пять лет обрабатывающая промышленность испытала все вызовы, с которыми сталкивалась российская экономика. В первую очередь, это санкционное давление, ограничения на внешних рынках, разрывы кооперационных цепочек из-за ухода иностранных поставщиков и сложности с международными расчетами. "При этом, российские предприятия смогли быстро адаптироваться к резко изменившимся условиям ведения бизнеса: освоили производство новых для себя товаров, перестроили кооперационные цепочки, вышли на новые рынки. Итогом этой активной работы стал бурный рост реального сектора экономики, в том числе в его наиболее технологическом сегменте", - подчеркнул Алиханов. По словам главы Минпромторга России, в настоящее время темпы обрабатывающей промышленности страны постепенно начали выходить на положительную динамику. Существенный вклад в такую тенденцию вносят стратегически важные сферы, такие как выпуск прочих транспортных средств и оборудования, фармацевтика, радиоэлектроника. Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, россия, антон алиханов, минпромторг