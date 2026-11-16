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Новгородская область получила кредит на строительство второго корпуса ОЭЗ

Новгородская область получила кредит на строительство второго корпуса ОЭЗ - 16.11.2026, ПРАЙМ

Новгородская область получила кредит на строительство второго корпуса ОЭЗ

Новгородская область получила федеральный кредит в размере более 6 миллиардов рублей на строительство второго корпуса особой экономической зоны (ОЭЗ)... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T20:44+0300

2026-11-16T20:44+0300

2026-11-16T20:44+0300

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - ПРАЙМ. Новгородская область получила федеральный кредит в размере более 6 миллиардов рублей на строительство второго корпуса особой экономической зоны (ОЭЗ) "Новгородская", сообщил губернатор региона Александр Дронов. Он уточнил, что Новгородская область получила федеральное финансирование на развитие ОЭЗ благодаря победе во всероссийском отборе. "Средства казначейского инфраструктурного кредита, а именно 6,1 миллиарда рублей, направим на строительство второго производственного корпуса особой экономической зоны "Новгородская" площадью 38 тысяч квадратных метров", - сообщил Дронов в своем канале в мессенджере "Макс". Губернатор уточнил, что второй корпус будет таким же просторным, обустроенным и функциональным, как ныне действующий. Что, по словам Дронова, позволит в 2028-2030 годы привлечь в ОЭЗ еще пять резидентов, которые в совокупности инвестируют в экономику региона свыше 45 миллиардов рублей и создадут почти 2,4 тысячи рабочих мест. Большинство резидентов ОЭЗ работают в производственном корпусе, где есть все необходимое для быстрого и удобного запуска современных, высокотехнологичных предприятий, добавил губернатор. Он поблагодарил правительство РФ, минстрой, минфин и минэкономразвития России за поддержку. Постановление правительства РФ о создании ОЭЗ "Новгородская" под управлением команды ОЭЗ "Алабуга" председатель кабмина Михаил Мишустин подписал в июле 2021 года.

новгородская область

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бизнес, промышленность, новгородская область, михаил мишустин, оэз, оэз "алабуга"