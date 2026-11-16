Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новгородская область получила кредит на строительство второго корпуса ОЭЗ - 16.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261116/oblast-875261085.html
Новгородская область получила кредит на строительство второго корпуса ОЭЗ
Новгородская область получила кредит на строительство второго корпуса ОЭЗ - 16.11.2026, ПРАЙМ
Новгородская область получила кредит на строительство второго корпуса ОЭЗ
Новгородская область получила федеральный кредит в размере более 6 миллиардов рублей на строительство второго корпуса особой экономической зоны (ОЭЗ)... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T20:44+0300
2026-11-16T20:44+0300
бизнес
промышленность
новгородская область
михаил мишустин
оэз
оэз "алабуга"
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875261085.jpg?1794851070
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - ПРАЙМ. Новгородская область получила федеральный кредит в размере более 6 миллиардов рублей на строительство второго корпуса особой экономической зоны (ОЭЗ) "Новгородская", сообщил губернатор региона Александр Дронов. Он уточнил, что Новгородская область получила федеральное финансирование на развитие ОЭЗ благодаря победе во всероссийском отборе. "Средства казначейского инфраструктурного кредита, а именно 6,1 миллиарда рублей, направим на строительство второго производственного корпуса особой экономической зоны "Новгородская" площадью 38 тысяч квадратных метров", - сообщил Дронов в своем канале в мессенджере "Макс". Губернатор уточнил, что второй корпус будет таким же просторным, обустроенным и функциональным, как ныне действующий. Что, по словам Дронова, позволит в 2028-2030 годы привлечь в ОЭЗ еще пять резидентов, которые в совокупности инвестируют в экономику региона свыше 45 миллиардов рублей и создадут почти 2,4 тысячи рабочих мест. Большинство резидентов ОЭЗ работают в производственном корпусе, где есть все необходимое для быстрого и удобного запуска современных, высокотехнологичных предприятий, добавил губернатор. Он поблагодарил правительство РФ, минстрой, минфин и минэкономразвития России за поддержку. Постановление правительства РФ о создании ОЭЗ "Новгородская" под управлением команды ОЭЗ "Алабуга" председатель кабмина Михаил Мишустин подписал в июле 2021 года.  
новгородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, новгородская область, михаил мишустин, оэз, оэз "алабуга"
Бизнес, Промышленность, Новгородская область, Михаил Мишустин, ОЭЗ, ОЭЗ "Алабуга"
20:44 16.11.2026
 

Новгородская область получила кредит на строительство второго корпуса ОЭЗ

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - ПРАЙМ. Новгородская область получила федеральный кредит в размере более 6 миллиардов рублей на строительство второго корпуса особой экономической зоны (ОЭЗ) "Новгородская", сообщил губернатор региона Александр Дронов.
Он уточнил, что Новгородская область получила федеральное финансирование на развитие ОЭЗ благодаря победе во всероссийском отборе.
"Средства казначейского инфраструктурного кредита, а именно 6,1 миллиарда рублей, направим на строительство второго производственного корпуса особой экономической зоны "Новгородская" площадью 38 тысяч квадратных метров", - сообщил Дронов в своем канале в мессенджере "Макс".
Губернатор уточнил, что второй корпус будет таким же просторным, обустроенным и функциональным, как ныне действующий. Что, по словам Дронова, позволит в 2028-2030 годы привлечь в ОЭЗ еще пять резидентов, которые в совокупности инвестируют в экономику региона свыше 45 миллиардов рублей и создадут почти 2,4 тысячи рабочих мест.
Большинство резидентов ОЭЗ работают в производственном корпусе, где есть все необходимое для быстрого и удобного запуска современных, высокотехнологичных предприятий, добавил губернатор. Он поблагодарил правительство РФ, минстрой, минфин и минэкономразвития России за поддержку.
Постановление правительства РФ о создании ОЭЗ "Новгородская" под управлением команды ОЭЗ "Алабуга" председатель кабмина Михаил Мишустин подписал в июле 2021 года.
 
 
БизнесПромышленностьНовгородская областьМихаил МишустинОЭЗОЭЗ "Алабуга"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала