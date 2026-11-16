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В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения - 16.11.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения
Сняты ограничения на выпуск воздушных судов в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщает Росавиация. | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T22:27+0300
2026-11-16T22:27+0300
2026-11-16T22:27+0300
бизнес
россия
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аэропорт домодедово
росавиация
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Сняты ограничения на выпуск воздушных судов в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщает Росавиация. "Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" (Раменское). Сняты ограничения на выпуск воздушных судов. Ограничения на прием введены для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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Бизнес, РОССИЯ, РАМЕНСКОЕ, аэропорт Внуково, аэропорт Домодедово, Росавиация