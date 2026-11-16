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Опыт российских платформенных компаний может стать основой новой экономики - 16.11.2026, ПРАЙМ
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Опыт российских платформенных компаний может стать основой новой экономики
Опыт российских платформенных компаний может стать основой новой экономики - 16.11.2026, ПРАЙМ
Опыт российских платформенных компаний может стать основой новой экономики
Опыт российских платформенных компаний может стать основой для создания новой экономики всего мира, заявила основатель Wildberries Татьяна Ким на форуме... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T18:25+0300
2026-11-16T18:25+0300
технологии
россия
wildberries
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Опыт российских платформенных компаний может стать основой для создания новой экономики всего мира, заявила основатель Wildberries Татьяна Ким на форуме "Сделано в России". "Сейчас вопрос стоит в том, как сделать те успешные шаги, которые делают российские платформенные компании, ...основой долгосрочного плодотворного сотрудничества с этими (ред. - зарубежными) странами. А я бы пошла еще дальше - как нам сделать так, чтобы это наше сотрудничество и опыты развития российских платформенных компаний могли бы стать даже основой для создания новой экономики всего мира. Почему бы нет?" - сказала она. По словам Ким, Россия в "мировом шторме" может выступать и выступает как гарант стабильности и надежности - это свойство нравится многим странам. Она отметила, что две страны уже заявили о желании внедрить разработанное Россией законодательство о платформенной экономике как основу для развития своей цифровой экономики. "Это говорит о том, что они доверяют нашему опыту, они видят, что у нас очень тщательным образом проработана эта история и готовы имплементировать наш опыт", - пояснила основательница Wildberries. Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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технологии, россия, wildberries
Технологии, РОССИЯ, Wildberries
18:25 16.11.2026
 

Опыт российских платформенных компаний может стать основой новой экономики

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Опыт российских платформенных компаний может стать основой для создания новой экономики всего мира, заявила основатель Wildberries Татьяна Ким на форуме "Сделано в России".
"Сейчас вопрос стоит в том, как сделать те успешные шаги, которые делают российские платформенные компании, ...основой долгосрочного плодотворного сотрудничества с этими (ред. - зарубежными) странами. А я бы пошла еще дальше - как нам сделать так, чтобы это наше сотрудничество и опыты развития российских платформенных компаний могли бы стать даже основой для создания новой экономики всего мира. Почему бы нет?" - сказала она.
По словам Ким, Россия в "мировом шторме" может выступать и выступает как гарант стабильности и надежности - это свойство нравится многим странам. Она отметила, что две страны уже заявили о желании внедрить разработанное Россией законодательство о платформенной экономике как основу для развития своей цифровой экономики.
"Это говорит о том, что они доверяют нашему опыту, они видят, что у нас очень тщательным образом проработана эта история и готовы имплементировать наш опыт", - пояснила основательница Wildberries.
Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
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