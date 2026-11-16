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Названы отрасли с зарплатами выше 500 тысяч рублей
Названы отрасли с зарплатами выше 500 тысяч рублей - 16.11.2026, ПРАЙМ
Названы отрасли с зарплатами выше 500 тысяч рублей
Работники восьми отраслей экономики в России в январе-августе в среднем получали зарплаты более 500 тысяч рублей в месяц, самые высокие доходы были в сфере... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T00:47+0300
2026-11-16T00:47+0300
2026-11-16T08:23+0300
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Работники восьми отраслей экономики в России в январе-августе в среднем получали зарплаты более 500 тысяч рублей в месяц, самые высокие доходы были в сфере морского пастбищного рыбоводства, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости. В морском пастбищном рыбоводстве (вылов рыбы, которая была выращена в морских водоемах из мальков, разведенных в искусственных условиях) сотрудники в среднем в месяц получали 1,35 миллиона рублей. Остальные отрасли относятся к финансам. Так, управляющие пенсионными резервами НПФ в среднем зарабатывали 721 тысячу рублей, управляющие ценными бумагами - 645 тысяч рублей. Сотрудники холдинговых компаний в первые восемь месяцев этого года в среднем получали 529 тысяч рублей, а перестраховщиков - 528 тысяч. Зарплата управляющих инвестфондами в этот период составила 518 тысяч рублей, операторов лотерей - 513 тысяч рублей.
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нпф
Названы отрасли с зарплатами выше 500 тысяч рублей
Работники восьми отраслей экономики в среднем получали более 500 тысяч рублей в месяц
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Работники восьми отраслей экономики в России в январе-августе в среднем получали зарплаты более 500 тысяч рублей в месяц, самые высокие доходы были в сфере морского пастбищного рыбоводства, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.
В морском пастбищном рыбоводстве (вылов рыбы, которая была выращена в морских водоемах из мальков, разведенных в искусственных условиях) сотрудники в среднем в месяц получали 1,35 миллиона рублей.
Остальные отрасли относятся к финансам. Так, управляющие пенсионными резервами НПФ в среднем зарабатывали 721 тысячу рублей, управляющие ценными бумагами - 645 тысяч рублей.
Сотрудники холдинговых компаний в первые восемь месяцев этого года в среднем получали 529 тысяч рублей, а перестраховщиков - 528 тысяч. Зарплата управляющих инвестфондами в этот период составила 518 тысяч рублей, операторов лотерей - 513 тысяч рублей.