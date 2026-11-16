https://1prime.ru/20261116/otrasli-875225048.html

Названы отрасли с зарплатами выше 500 тысяч рублей

Названы отрасли с зарплатами выше 500 тысяч рублей - 16.11.2026, ПРАЙМ

Названы отрасли с зарплатами выше 500 тысяч рублей

Работники восьми отраслей экономики в России в январе-августе в среднем получали зарплаты более 500 тысяч рублей в месяц, самые высокие доходы были в сфере... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T00:47+0300

2026-11-16T00:47+0300

2026-11-16T08:23+0300

нпф

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875225048.jpg?1794806621

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Работники восьми отраслей экономики в России в январе-августе в среднем получали зарплаты более 500 тысяч рублей в месяц, самые высокие доходы были в сфере морского пастбищного рыбоводства, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости. В морском пастбищном рыбоводстве (вылов рыбы, которая была выращена в морских водоемах из мальков, разведенных в искусственных условиях) сотрудники в среднем в месяц получали 1,35 миллиона рублей. Остальные отрасли относятся к финансам. Так, управляющие пенсионными резервами НПФ в среднем зарабатывали 721 тысячу рублей, управляющие ценными бумагами - 645 тысяч рублей. Сотрудники холдинговых компаний в первые восемь месяцев этого года в среднем получали 529 тысяч рублей, а перестраховщиков - 528 тысяч. Зарплата управляющих инвестфондами в этот период составила 518 тысяч рублей, операторов лотерей - 513 тысяч рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нпф