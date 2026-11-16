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Пассажир самолета скончался во время полета в Хабаровск - 16.11.2026, ПРАЙМ
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Пассажир самолета скончался во время полета в Хабаровск
Пассажир самолета скончался во время полета в Хабаровск - 16.11.2026, ПРАЙМ
Пассажир самолета скончался во время полета в Хабаровск
Пассажир самолета, следовавшего из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск, скончался во время полета, следователи организовали проверку, сообщает Восточное... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T10:01+0300
2026-11-16T10:01+0300
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ХАБАРОВСК, 16 ноя – ПРАЙМ. Пассажир самолета, следовавшего из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск, скончался во время полета, следователи организовали проверку, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. "По предварительным данным, 14 ноября 2026 года во время полета на воздушном судне, следовавшем по маршруту "Петропавловск-Камчатский - Хабаровск", скончался пассажир", – говорится в сообщении. Хабаровский следственный отдел на транспорте проводит процессуальную проверку по факту происшествия. Следователи устанавливают его обстоятельства и причины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В министерстве здравоохранения Хабаровского края РИА Новости уточнили, что причину смерти пассажира определят после вскрытия, а полученную информацию предоставят родственникам.
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Бизнес, РОССИЯ, Общество , Хабаровск, Хабаровский край, СК РФ
10:01 16.11.2026
 
Пассажир самолета скончался во время полета в Хабаровск

Пассажир самолета, следовавшего из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск, скончался

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ХАБАРОВСК, 16 ноя – ПРАЙМ. Пассажир самолета, следовавшего из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск, скончался во время полета, следователи организовали проверку, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
"По предварительным данным, 14 ноября 2026 года во время полета на воздушном судне, следовавшем по маршруту "Петропавловск-Камчатский - Хабаровск", скончался пассажир", – говорится в сообщении.
Хабаровский следственный отдел на транспорте проводит процессуальную проверку по факту происшествия. Следователи устанавливают его обстоятельства и причины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В министерстве здравоохранения Хабаровского края РИА Новости уточнили, что причину смерти пассажира определят после вскрытия, а полученную информацию предоставят родственникам.
 
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