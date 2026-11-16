https://1prime.ru/20261116/peregovory-875251872.html

Кремль назвал состав российской делегации на переговорах Путина и Си Цзиньпина

Кремль назвал состав российской делегации на переговорах Путина и Си Цзиньпина - 16.11.2026, ПРАЙМ

Кремль назвал состав российской делегации на переговорах Путина и Си Цзиньпина

Делегация России на переговорах лидеров РФ и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина будет представительной, в нее войдут вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T17:29+0300

2026-11-16T17:29+0300

2026-11-16T17:29+0300

россия

китай

юрий ушаков

владимир путин

си цзиньпин

мид

атэс

минздрав

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875251872.jpg?1794839385

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Делегация России на переговорах лидеров РФ и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина будет представительной, в нее войдут вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин примет участие в саммите АТЭС китайском Шэньчжэне, который пройдет 18-19 ноября. На полях саммита он проведет переговоры с Си Цзиньпином. "В начале переговоры в расширенном составе. У нас будет весьма представительная делегация, как обычно", - сказал Ушаков. Он пояснил, что в состав делегации войдут Голикова, Чернышенко, Силуанов, Лавров, Белоусов, глава минкультуры Ольга Любимова, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минобрнауки Валерий Фальков и министр энергетики Сергей Цивилев. Администрацию президента России вместе с ним будут представлять замглавы администрации президента Максим Орешкин и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, добавил Ушаков.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, мид, атэс, минздрав