https://1prime.ru/20261116/peregovory-875251872.html
Кремль назвал состав российской делегации на переговорах Путина и Си Цзиньпина
Кремль назвал состав российской делегации на переговорах Путина и Си Цзиньпина - 16.11.2026, ПРАЙМ
Кремль назвал состав российской делегации на переговорах Путина и Си Цзиньпина
Делегация России на переговорах лидеров РФ и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина будет представительной, в нее войдут вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T17:29+0300
2026-11-16T17:29+0300
2026-11-16T17:29+0300
россия
китай
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
мид
атэс
минздрав
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875251872.jpg?1794839385
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Делегация России на переговорах лидеров РФ и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина будет представительной, в нее войдут вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин примет участие в саммите АТЭС китайском Шэньчжэне, который пройдет 18-19 ноября. На полях саммита он проведет переговоры с Си Цзиньпином. "В начале переговоры в расширенном составе. У нас будет весьма представительная делегация, как обычно", - сказал Ушаков. Он пояснил, что в состав делегации войдут Голикова, Чернышенко, Силуанов, Лавров, Белоусов, глава минкультуры Ольга Любимова, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минобрнауки Валерий Фальков и министр энергетики Сергей Цивилев. Администрацию президента России вместе с ним будут представлять замглавы администрации президента Максим Орешкин и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, добавил Ушаков.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, мид, атэс, минздрав
РОССИЯ, КИТАЙ, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, МИД, АТЭС, Минздрав
Кремль назвал состав российской делегации на переговорах Путина и Си Цзиньпина
Ушаков: Силуанов и Голикова войдут в состав делегации на переговорах Путина и Си Цзиньпина
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Делегация России на переговорах лидеров РФ и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина будет представительной, в нее войдут вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин примет участие в саммите АТЭС китайском Шэньчжэне, который пройдет 18-19 ноября. На полях саммита он проведет переговоры с Си Цзиньпином.
"В начале переговоры в расширенном составе. У нас будет весьма представительная делегация, как обычно", - сказал Ушаков.
Он пояснил, что в состав делегации войдут Голикова, Чернышенко, Силуанов, Лавров, Белоусов, глава минкультуры Ольга Любимова, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минобрнауки Валерий Фальков и министр энергетики Сергей Цивилев.
Администрацию президента России вместе с ним будут представлять замглавы администрации президента Максим Орешкин и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, добавил Ушаков.