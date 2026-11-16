https://1prime.ru/20261116/peskov-875263765.html
Кремль заявил о согласовании основных тем встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа
Кремль заявил о согласовании основных тем встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа - 16.11.2026, ПРАЙМ
Кремль заявил о согласовании основных тем встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа
Основные темы трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа уже согласованы, заявил пресс-секретарь... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T22:31+0300
2026-11-16T22:31+0300
2026-11-16T22:31+0300
россия
китай
сша
азиатско-тихоокеанский регион
владимир путин
си цзиньпин
дональд трамп
атэс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875263765.jpg?1794857464
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Основные темы трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа уже согласованы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Отдельная трехсторонняя встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа состоится в четверг в резиденции лидера КНР. "Основные темы - да. Мы не будет забегать вперед. Что-то будет импровизироваться по ходу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, согласована ли повестка трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США. Всего в АТЭС входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.
китай
сша
азиатско-тихоокеанский регион
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, сша, азиатско-тихоокеанский регион, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, атэс
РОССИЯ, КИТАЙ, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, АТЭС
Кремль заявил о согласовании основных тем встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа
Песков: основные темы трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США уже согласованы
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Основные темы трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа уже согласованы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Отдельная трехсторонняя встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа состоится в четверг в резиденции лидера КНР.
"Основные темы - да. Мы не будет забегать вперед. Что-то будет импровизироваться по ходу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, согласована ли повестка трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США.
Всего в АТЭС входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.