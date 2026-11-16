https://1prime.ru/20261116/peskov-875263765.html

Кремль заявил о согласовании основных тем встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа

Кремль заявил о согласовании основных тем встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа - 16.11.2026, ПРАЙМ

Кремль заявил о согласовании основных тем встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа

Основные темы трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа уже согласованы, заявил пресс-секретарь... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T22:31+0300

2026-11-16T22:31+0300

2026-11-16T22:31+0300

россия

китай

сша

азиатско-тихоокеанский регион

владимир путин

си цзиньпин

дональд трамп

атэс

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875263765.jpg?1794857464

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Основные темы трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа уже согласованы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Отдельная трехсторонняя встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа состоится в четверг в резиденции лидера КНР. "Основные темы - да. Мы не будет забегать вперед. Что-то будет импровизироваться по ходу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, согласована ли повестка трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США. Всего в АТЭС входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.

китай

сша

азиатско-тихоокеанский регион

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, сша, азиатско-тихоокеанский регион, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, атэс