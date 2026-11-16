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В Кремле отреагировали на слова Трампа о действиях России на Украине
В Кремле отреагировали на слова Трампа о действиях России на Украине - 16.11.2026, ПРАЙМ
В Кремле отреагировали на слова Трампа о действиях России на Украине
В Кремле согласны с президентом США Дональдом Трампом, что Россия могла бы куда жестче действовать на Украине, сообщил пресс-секретарь российского лидера... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T22:34+0300
2026-11-16T22:34+0300
2026-11-16T22:34+0300
россия
украина
сша
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. В Кремле согласны с президентом США Дональдом Трампом, что Россия могла бы куда жестче действовать на Украине, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Можно согласиться с президентом Трампом", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать слова Трампа о том, что Россия могла бы действовать куда жестче на Украине.
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россия, украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле отреагировали на слова Трампа о действиях России на Украине
Песков согласился с Трампом, что Россия могла бы куда жестче действовать на Украине