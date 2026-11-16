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В Сахалинской области перевыполнили план газификации жилья - 16.11.2026, ПРАЙМ
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В Сахалинской области перевыполнили план газификации жилья
В Сахалинской области перевыполнили план газификации жилья - 16.11.2026, ПРАЙМ
В Сахалинской области перевыполнили план газификации жилья
План газификации жилья в Сахалинской области на текущий год уже перевыполнен, следует из заявления губернатора Валерия Лимаренко. | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T10:13+0300
2026-11-16T10:13+0300
газ
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875230791.jpg?1794813202
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 ноя – ПРАЙМ. План газификации жилья в Сахалинской области на текущий год уже перевыполнен, следует из заявления губернатора Валерия Лимаренко. "В этом году рассчитывали подключить (к газу - ред.) 1818 домовладений, но уже подключили 1857. До конца года в реальной перспективе еще около 400 домов", - написал он в мессенджере "Макс". Также, по информации Лимаренко, до 2031 года власти планируют построить около 1 тысячи километров газопроводов и восемь газораспределительных станций, а также перевести на "голубое топливо" еще 100 котельных. В итоге сетевой газ впервые придет в города Невельск, Томари и Холмск, а также еще в 40 сел и поселков. "За последние шесть лет мы увеличили уровень газификации региона в пять раз. Динамика огромная. С 2021 года газ появился почти в 10 тысячах домовладений и в 58 котельных. Впервые голубое топливо пришло в Александровск-Сахалинский, Долинск, Корсаков, Макаров и в Поронайский район", - подчеркнул губернатор. Лимаренко напомнил, что в области действуют меры, которые делают подключение доступным. Жители получают до 180 тысяч рублей на строительство внутридворового газопровода, а также от 50 до 100 тысяч рублей предусмотрено на газовое оборудование для льготников.
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газ
Газ
10:13 16.11.2026
 
В Сахалинской области перевыполнили план газификации жилья

Лимаренко: план газификации жилья в Сахалинской области на текущий год перевыполнен

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 ноя – ПРАЙМ. План газификации жилья в Сахалинской области на текущий год уже перевыполнен, следует из заявления губернатора Валерия Лимаренко.
"В этом году рассчитывали подключить (к газу - ред.) 1818 домовладений, но уже подключили 1857. До конца года в реальной перспективе еще около 400 домов", - написал он в мессенджере "Макс".
Также, по информации Лимаренко, до 2031 года власти планируют построить около 1 тысячи километров газопроводов и восемь газораспределительных станций, а также перевести на "голубое топливо" еще 100 котельных. В итоге сетевой газ впервые придет в города Невельск, Томари и Холмск, а также еще в 40 сел и поселков.
"За последние шесть лет мы увеличили уровень газификации региона в пять раз. Динамика огромная. С 2021 года газ появился почти в 10 тысячах домовладений и в 58 котельных. Впервые голубое топливо пришло в Александровск-Сахалинский, Долинск, Корсаков, Макаров и в Поронайский район", - подчеркнул губернатор.
Лимаренко напомнил, что в области действуют меры, которые делают подключение доступным. Жители получают до 180 тысяч рублей на строительство внутридворового газопровода, а также от 50 до 100 тысяч рублей предусмотрено на газовое оборудование для льготников.
 
Газ
 
 
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