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В Сахалинской области перевыполнили план газификации жилья

В Сахалинской области перевыполнили план газификации жилья - 16.11.2026, ПРАЙМ

В Сахалинской области перевыполнили план газификации жилья

План газификации жилья в Сахалинской области на текущий год уже перевыполнен, следует из заявления губернатора Валерия Лимаренко. | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T10:13+0300

2026-11-16T10:13+0300

2026-11-16T10:13+0300

газ

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 ноя – ПРАЙМ. План газификации жилья в Сахалинской области на текущий год уже перевыполнен, следует из заявления губернатора Валерия Лимаренко. "В этом году рассчитывали подключить (к газу - ред.) 1818 домовладений, но уже подключили 1857. До конца года в реальной перспективе еще около 400 домов", - написал он в мессенджере "Макс". Также, по информации Лимаренко, до 2031 года власти планируют построить около 1 тысячи километров газопроводов и восемь газораспределительных станций, а также перевести на "голубое топливо" еще 100 котельных. В итоге сетевой газ впервые придет в города Невельск, Томари и Холмск, а также еще в 40 сел и поселков. "За последние шесть лет мы увеличили уровень газификации региона в пять раз. Динамика огромная. С 2021 года газ появился почти в 10 тысячах домовладений и в 58 котельных. Впервые голубое топливо пришло в Александровск-Сахалинский, Долинск, Корсаков, Макаров и в Поронайский район", - подчеркнул губернатор. Лимаренко напомнил, что в области действуют меры, которые делают подключение доступным. Жители получают до 180 тысяч рублей на строительство внутридворового газопровода, а также от 50 до 100 тысяч рублей предусмотрено на газовое оборудование для льготников.

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