https://1prime.ru/20261116/podmoskove-875252230.html

Подмосковье сохраняет первое место в России по производству тепличных овощей

Подмосковье сохраняет первое место в России по производству тепличных овощей - 16.11.2026, ПРАЙМ

Подмосковье сохраняет первое место в России по производству тепличных овощей

Подмосковье сохраняет первое место в России по производству тепличных овощей, с начала года было собрано более 111 тысяч тонн, сообщили в министерстве сельского | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T17:33+0300

2026-11-16T17:33+0300

2026-11-16T17:33+0300

россия

бизнес

московская область

подмосковье

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875252230.jpg?1794839602

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Подмосковье сохраняет первое место в России по производству тепличных овощей, с начала года было собрано более 111 тысяч тонн, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "Московская область сохраняет первое место в России по производству овощей защищенного грунта. С начала 2026 года в тепличных комплексах региона собрали более 111 тысяч тонн продукции", - рассказали в пресс-службе ведомства. Согласно сообщению, основной объем составили огурцы – свыше 76 тысяч тонн и томаты – почти 33 тысячи тонн. Еще более 1,6 тысячи тонн составили зеленные культуры. В теплицах Подмосковья также выращивают перцы, баклажаны и другие овощи. Как рассказали в министерстве, общая площадь тепличных комплексов региона составляет 233 гектара. Для круглогодичного выращивания овощей предприятия используют системы искусственного освещения, автоматизированного управления микроклиматом и цифровые решения, повышающие производительность.

московская область

подмосковье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, московская область, подмосковье