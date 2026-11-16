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Подмосковье сохраняет первое место в России по производству тепличных овощей - 16.11.2026, ПРАЙМ
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Подмосковье сохраняет первое место в России по производству тепличных овощей
Подмосковье сохраняет первое место в России по производству тепличных овощей - 16.11.2026, ПРАЙМ
Подмосковье сохраняет первое место в России по производству тепличных овощей
Подмосковье сохраняет первое место в России по производству тепличных овощей, с начала года было собрано более 111 тысяч тонн, сообщили в министерстве сельского | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T17:33+0300
2026-11-16T17:33+0300
россия
бизнес
московская область
подмосковье
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Подмосковье сохраняет первое место в России по производству тепличных овощей, с начала года было собрано более 111 тысяч тонн, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "Московская область сохраняет первое место в России по производству овощей защищенного грунта. С начала 2026 года в тепличных комплексах региона собрали более 111 тысяч тонн продукции", - рассказали в пресс-службе ведомства. Согласно сообщению, основной объем составили огурцы – свыше 76 тысяч тонн и томаты – почти 33 тысячи тонн. Еще более 1,6 тысячи тонн составили зеленные культуры. В теплицах Подмосковья также выращивают перцы, баклажаны и другие овощи. Как рассказали в министерстве, общая площадь тепличных комплексов региона составляет 233 гектара. Для круглогодичного выращивания овощей предприятия используют системы искусственного освещения, автоматизированного управления микроклиматом и цифровые решения, повышающие производительность.
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россия, бизнес, московская область, подмосковье
РОССИЯ, Бизнес, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ
17:33 16.11.2026
 

Подмосковье сохраняет первое место в России по производству тепличных овощей

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Подмосковье сохраняет первое место в России по производству тепличных овощей, с начала года было собрано более 111 тысяч тонн, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Московская область сохраняет первое место в России по производству овощей защищенного грунта. С начала 2026 года в тепличных комплексах региона собрали более 111 тысяч тонн продукции", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению, основной объем составили огурцы – свыше 76 тысяч тонн и томаты – почти 33 тысячи тонн. Еще более 1,6 тысячи тонн составили зеленные культуры. В теплицах Подмосковья также выращивают перцы, баклажаны и другие овощи.
Как рассказали в министерстве, общая площадь тепличных комплексов региона составляет 233 гектара. Для круглогодичного выращивания овощей предприятия используют системы искусственного освещения, автоматизированного управления микроклиматом и цифровые решения, повышающие производительность.
 
РОССИЯБизнесМосковская областьПОДМОСКОВЬЕ
 
 
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