https://1prime.ru/20261116/podmoskove-875252230.html
Подмосковье сохраняет первое место в России по производству тепличных овощей
Подмосковье сохраняет первое место в России по производству тепличных овощей - 16.11.2026, ПРАЙМ
Подмосковье сохраняет первое место в России по производству тепличных овощей
Подмосковье сохраняет первое место в России по производству тепличных овощей, с начала года было собрано более 111 тысяч тонн, сообщили в министерстве сельского | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T17:33+0300
2026-11-16T17:33+0300
2026-11-16T17:33+0300
россия
бизнес
московская область
подмосковье
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875252230.jpg?1794839602
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Подмосковье сохраняет первое место в России по производству тепличных овощей, с начала года было собрано более 111 тысяч тонн, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Московская область сохраняет первое место в России по производству овощей защищенного грунта. С начала 2026 года в тепличных комплексах региона собрали более 111 тысяч тонн продукции", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению, основной объем составили огурцы – свыше 76 тысяч тонн и томаты – почти 33 тысячи тонн. Еще более 1,6 тысячи тонн составили зеленные культуры. В теплицах Подмосковья также выращивают перцы, баклажаны и другие овощи.
Как рассказали в министерстве, общая площадь тепличных комплексов региона составляет 233 гектара. Для круглогодичного выращивания овощей предприятия используют системы искусственного освещения, автоматизированного управления микроклиматом и цифровые решения, повышающие производительность.
московская область
подмосковье
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, московская область, подмосковье
РОССИЯ, Бизнес, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Подмосковье сохраняет первое место в России по производству тепличных овощей, с начала года было собрано более 111 тысяч тонн, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Московская область сохраняет первое место в России по производству овощей защищенного грунта. С начала 2026 года в тепличных комплексах региона собрали более 111 тысяч тонн продукции", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению, основной объем составили огурцы – свыше 76 тысяч тонн и томаты – почти 33 тысячи тонн. Еще более 1,6 тысячи тонн составили зеленные культуры. В теплицах Подмосковья также выращивают перцы, баклажаны и другие овощи.
Как рассказали в министерстве, общая площадь тепличных комплексов региона составляет 233 гектара. Для круглогодичного выращивания овощей предприятия используют системы искусственного освещения, автоматизированного управления микроклиматом и цифровые решения, повышающие производительность.