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Двадцать шесть подстанций в Киевской области не готовы к зиме

Двадцать шесть подстанций в Киевской области не готовы к зиме - 16.11.2026, ПРАЙМ

Двадцать шесть подстанций в Киевской области не готовы к зиме

Двадцать шесть подстанций в Киевской области не готовы к зиме, заявил депутат Рады Алексей Кучеренко. | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T16:59+0300

2026-11-16T16:59+0300

2026-11-16T16:59+0300

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МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Двадцать шесть подстанций в Киевской области не готовы к зиме, заявил депутат Рады Алексей Кучеренко. "Ни один из 26 объектов не сдан и не подсоединено энергетическое оборудование", - сказал Кучеренко в интервью украинскому изданию "Апостроф", комментируя заявление о 55% готовности защитных сооружений на 26 подстанциях в Киевской области. Он пояснил, что от готовности защитных сооружений зависит работа подстанций, для которых они строятся. "Это конструкция, в которую после того, как ее построят, надо затащить оборудование, подсоединить его к кабелям, это непростая работа. Энергетики это требуют, им нужны мощности, поскольку уже зима, им надо подключать дополнительные мощности, которые они вывели на время этого строительства, отсоединили, а теперь не могут подключить", - отметил Кучеренко. Ранее украинское издание "Страна.ua" писало, что некоторые жители Киева лишены электроснабжения до пяти суток. В начале сентября депутат Рады Соломия Бобровская призвала сограждан готовиться к сложной зиме, выезжать из Киева и закупать дрова, а советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов посоветовал согражданам купить генераторы, аккумуляторы и создать запасы бензина еще до зимы.

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