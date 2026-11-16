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Четыре поезда "Таврия" задерживаются в пути из-за закрытия Крымского моста

Четыре поезда "Таврия" задерживаются в пути из-за закрытия Крымского моста - 16.11.2026, ПРАЙМ

Четыре поезда "Таврия" задерживаются в пути из-за закрытия Крымского моста

Четыре пассажирских поезда "Таврия", курсирующих между Крымским полуостровом и городами материковой части России, задерживаются в пути из-за временного закрытия | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T09:39+0300

2026-11-16T09:39+0300

2026-11-16T09:45+0300

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Четыре пассажирских поезда "Таврия", курсирующих между Крымским полуостровом и городами материковой части России, задерживаются в пути из-за временного закрытия Крымского моста, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". "Уважаемые пассажиры! В связи с временным закрытием Крымского моста 16 ноября в пути задерживаются поезда "Таврия", которые следуют в Крым. В настоящий момент железнодорожное движение по мосту открыто", - говорится в сообщении. Уточняется, что по Состоянию на 09:00 мск задерживаются четыре поезда. Два из них отправлением 14 ноября: поезд №007/008 Санкт-Петербург – Керчь задерживается на 4,5 часа, №092/091 Москва – Керчь - на 3,5 часа. Также следуют с задержками два состава отправлением 15 ноября: поезд №27/28 Москва – Керчь опаздывает на 2 часа, №315/316 Адлер – Керчь - на 4,5 часа. "Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - заключили в компании.

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