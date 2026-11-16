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Россиянам рекомендуют не ждать декабрьских скидок на электронику

Россиянам рекомендуют не ждать декабрьских скидок на электронику - 16.11.2026, ПРАЙМ

Россиянам рекомендуют не ждать декабрьских скидок на электронику

Предновогодний ажиотаж в 2026 году традиционно приведет к логистическим перегрузкам и удорожанию трансграничных расчетов, что сделает декабрьский спрос особенно | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T02:02+0300

2026-11-16T02:02+0300

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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Предновогодний ажиотаж в 2026 году традиционно приведет к логистическим перегрузкам и удорожанию трансграничных расчетов, что сделает декабрьский спрос особенно чувствительным к ценам. Как рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге Линда Рыжих, экономическая логика подсказывает: совсем скоро продавцы начнут закладывать издержки и риски в цены, поэтому откладывать запланированную покупку на конец года в надежде на новогоднюю распродажу — это самообман.По оценке Минэкономразвития, на 26 октября 2026 года годовая инфляция в России составляла около7%. Однако логистическая составляющая в цене импортных товаров выросла заметно сильнее. В совокупности с волатильностью валютных курсов и ростом стоимости импортных комплектующих заявления ритейлеров о грядущем повышении цен на бытовую технику и электронику на 10–15% выглядят вполне обоснованно."В чисто экономическом контексте рекомендация покупать сейчас — это не маркетинговая уловка, а просто грамотная оценка предстоящих издержек. И если техника нужна к праздникам, то декабрьское ожидание может обернуться не экономией, а переплатой", - говорит Рыжих.Ее позицию подтверждают, в частности, импортеры ноутбуков, которые уже подтвердили удорожание закупочных партий из Китая на 5–10%. Причина - рост стоимости памяти и введение технологического сбора с 1 декабря. В рознице эффект проявится в виде "упущенной выгоды" для покупателя, который откладывает покупку до последнего момента.Однако эксперт предостерегает от панических решений и советует трезво оценивать информационный фон. По ее мнению, реальный процент удорожания может оказаться ниже заявленного, а на некоторые категории товаров из-за высокой конкуренции цены могут даже снизиться. Разумная стратегия — не ждать декабрьского пика, а сравнить предложения уже сейчас и воспользоваться действующими ноябрьскими акциями, пока выбор на полках достаточный.Таким образом, предновогодний ажиотаж-2026 остается скорее рациональным сигналом о предстоящих издержках, чем чистым маркетингом. "Финансово грамотный покупатель может использовать эту информацию в свою пользу: совершить необходимые покупки в ноябре, зафиксировав текущие цены, и не поддаваться импульсивному давлению декабрьских ценников", - заключает Линда Рыжих.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, бизнес, новый год, новогодние подарки, скидки в магазинах