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Половина новых ТЦ в Москве может остаться без арендаторов

Половина новых ТЦ в Москве может остаться без арендаторов - 16.11.2026, ПРАЙМ

Половина новых ТЦ в Москве может остаться без арендаторов

В построенных в следующие три года в Москве по программе создания новых рабочих мест торговых центрах может пустовать половина площадей, рассказала РИА... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T05:26+0300

2026-11-16T05:26+0300

2026-11-16T08:30+0300

недвижимость

бизнес

москва

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КАЗАНЬ, 16 ноя – ПРАЙМ. В построенных в следующие три года в Москве по программе создания новых рабочих мест торговых центрах может пустовать половина площадей, рассказала РИА Недвижимость в кулуарах "Строительной недели БРИКС" эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР) Наталия Кермедчиева. По ее данным, в ближайшие три года в Москве в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) планируется построить около 9,5 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости, 7% из которых придется на торговые центры. "Уже сейчас заполняемость торговых центров, реализуемых по программе МПТ, составляет 50%. То есть они на 50% не могут сдать вообще никому. Новые объекты, вводимые по этой программе, это около 700 тысяч квадратных метров, тоже могут быть недозаполнены наполовину", – сказала Кермедчиева. По ее оценке, подобная ситуация обусловлена большим объемом ввода коммерческой недвижимости в столице, на которую нет достаточного спроса со стороны бизнеса. Кроме того, объекты по программе МПТ строят девелоперы, специализирующиеся на жилье, которые, по ее словам, "не умеют строить торговые центры". "Там все не так, еще на этапе проектирования, вентиляция не та, потолки не те. Из-за этого туда не может сесть ни один арендатор", – объяснила эксперт АТЭР.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, москва