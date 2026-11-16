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Половина новых ТЦ в Москве может остаться без арендаторов - 16.11.2026, ПРАЙМ
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Половина новых ТЦ в Москве может остаться без арендаторов
Половина новых ТЦ в Москве может остаться без арендаторов - 16.11.2026, ПРАЙМ
Половина новых ТЦ в Москве может остаться без арендаторов
В построенных в следующие три года в Москве по программе создания новых рабочих мест торговых центрах может пустовать половина площадей, рассказала РИА... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T05:26+0300
2026-11-16T08:30+0300
недвижимость
бизнес
москва
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КАЗАНЬ, 16 ноя – ПРАЙМ. В построенных в следующие три года в Москве по программе создания новых рабочих мест торговых центрах может пустовать половина площадей, рассказала РИА Недвижимость в кулуарах "Строительной недели БРИКС" эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР) Наталия Кермедчиева. По ее данным, в ближайшие три года в Москве в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) планируется построить около 9,5 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости, 7% из которых придется на торговые центры. "Уже сейчас заполняемость торговых центров, реализуемых по программе МПТ, составляет 50%. То есть они на 50% не могут сдать вообще никому. Новые объекты, вводимые по этой программе, это около 700 тысяч квадратных метров, тоже могут быть недозаполнены наполовину", – сказала Кермедчиева. По ее оценке, подобная ситуация обусловлена большим объемом ввода коммерческой недвижимости в столице, на которую нет достаточного спроса со стороны бизнеса. Кроме того, объекты по программе МПТ строят девелоперы, специализирующиеся на жилье, которые, по ее словам, "не умеют строить торговые центры". "Там все не так, еще на этапе проектирования, вентиляция не та, потолки не те. Из-за этого туда не может сесть ни один арендатор", – объяснила эксперт АТЭР.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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недвижимость, бизнес, москва
Недвижимость, Бизнес, МОСКВА
05:26 16.11.2026 (обновлено: 08:30 16.11.2026)
 
Половина новых ТЦ в Москве может остаться без арендаторов

Эксперт Кермедчиева: в новых торговых центрах Москвы может пустовать половина площадей

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КАЗАНЬ, 16 ноя – ПРАЙМ. В построенных в следующие три года в Москве по программе создания новых рабочих мест торговых центрах может пустовать половина площадей, рассказала РИА Недвижимость в кулуарах "Строительной недели БРИКС" эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР) Наталия Кермедчиева.
По ее данным, в ближайшие три года в Москве в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) планируется построить около 9,5 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости, 7% из которых придется на торговые центры.
"Уже сейчас заполняемость торговых центров, реализуемых по программе МПТ, составляет 50%. То есть они на 50% не могут сдать вообще никому. Новые объекты, вводимые по этой программе, это около 700 тысяч квадратных метров, тоже могут быть недозаполнены наполовину", – сказала Кермедчиева.
По ее оценке, подобная ситуация обусловлена большим объемом ввода коммерческой недвижимости в столице, на которую нет достаточного спроса со стороны бизнеса.
Кроме того, объекты по программе МПТ строят девелоперы, специализирующиеся на жилье, которые, по ее словам, "не умеют строить торговые центры". "Там все не так, еще на этапе проектирования, вентиляция не та, потолки не те. Из-за этого туда не может сесть ни один арендатор", – объяснила эксперт АТЭР.
 
НедвижимостьБизнесМОСКВА
 
 
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