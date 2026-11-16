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Поставки косметики из Южной Кореи в Россию в октябре выросли на две трети

Поставки косметики из Южной Кореи в Россию в октябре выросли на две трети - 16.11.2026, ПРАЙМ

Поставки косметики из Южной Кореи в Россию в октябре выросли на две трети

Поставки декоративной и уходовой косметики из Южной Кореи в Россию в октябре выросли в годовом выражении на две трети, до максимума с июня, следует из данных... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T18:46+0300

2026-11-16T18:46+0300

2026-11-16T18:50+0300

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Поставки декоративной и уходовой косметики из Южной Кореи в Россию в октябре выросли в годовом выражении на две трети, до максимума с июня, следует из данных корейской таможни, которые проанализировало РИА Новости. Всего за октябрь Страна утренней свежести отправила в РФ различных видов косметики на 46,04 миллиона долларов - максимум с июня текущего года. За месяц объем поставок увеличился на 4%, а за год - на 62%. Самая большая их часть пришлась на уходовую косметику и тональные основы - 43,5 миллиона долларов (+65% за год). Еще на 2,1 миллиона долларов корейцы экспортировали россиянам средств для макияжа губ (рост в 2,9 раза), на 193 тысячи - для глаз (рост в 3,6 раза), на 153 тысячи - пудр (-68%) и на 75 тысяч - для маникюра и педикюра (-5%). В целом среди главных покупателей корейской косметики Россия по итогам октября заняла шестое место. Крупнейшими стали США (241,4 миллиона) и Китай (153,4 миллиона).

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