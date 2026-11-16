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В Пермском крае загорелся ангар с упаковочной пленкой - 16.11.2026, ПРАЙМ
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В Пермском крае загорелся ангар с упаковочной пленкой
В Пермском крае загорелся ангар с упаковочной пленкой - 16.11.2026, ПРАЙМ
В Пермском крае загорелся ангар с упаковочной пленкой
Ангар с упаковочной пленкой загорелся на площади порядка 1,1 тысячи квадратных метров в Пермском крае, пожар удалось локализовать, сообщили РИА Новости в... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T20:03+0300
2026-11-16T20:03+0300
происшествия
россия
пермский край
мчс
пожар
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Ангар с упаковочной пленкой загорелся на площади порядка 1,1 тысячи квадратных метров в Пермском крае, пожар удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В городе Кунгур произошел пожар в ангаре по хранению упаковочной пленки. На данный момент пожар локализован на площади 1100 квадратных метров", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка. "Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев, удалось предотвратить переход огня на рядом стоящий ангар", - отмечает МЧС России. К тушению пожара привлечены порядка 40 человек и 12 единиц техники.
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россия, пермский край, мчс, пожар
Происшествия, РОССИЯ, Пермский край, МЧС, пожар
20:03 16.11.2026
 
В Пермском крае загорелся ангар с упаковочной пленкой

Ангар с упаковочной пленкой загорелся на площади 1,1 тысячи "квадратов" в Пермском крае

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Ангар с упаковочной пленкой загорелся на площади порядка 1,1 тысячи квадратных метров в Пермском крае, пожар удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В городе Кунгур произошел пожар в ангаре по хранению упаковочной пленки. На данный момент пожар локализован на площади 1100 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка.
"Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев, удалось предотвратить переход огня на рядом стоящий ангар", - отмечает МЧС России.
К тушению пожара привлечены порядка 40 человек и 12 единиц техники.
 
ПроисшествияРОССИЯПермский крайМЧСпожар
 
 
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