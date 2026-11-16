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Правительство утвердило создание ТОР "Колыма" в Магаданской области
Правительство утвердило создание ТОР "Колыма" в Магаданской области - 16.11.2026, ПРАЙМ
Правительство утвердило создание ТОР "Колыма" в Магаданской области
Правительство утвердило постановление о создании территории опережающего развития "Колыма" в Магаданской области, говорится в сообщении кабмина. | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T09:15+0300
2026-11-16T09:15+0300
2026-11-16T09:15+0300
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магадан
михаил мишустин
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Правительство утвердило постановление о создании территории опережающего развития "Колыма" в Магаданской области, говорится в сообщении кабмина.
"В Магаданской области будет создана территория опережающего развития (ТОР) "Колыма". Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сказано в сообщении.
Отмечается, что такое решение направлено на повышение инвестиционной привлекательности области и обеспечение ее ускоренного социально-экономического развития.
Согласно документу, в границы ТОР войдут земельные участки Ольского, Северо-Эвенского и Ягоднинского муниципальных округов и города Магадана общей площадью около 159 тысяч гектаров.
Потенциальные резиденты заявили о намерении реализовать на территории опережающего развития инвестиционные проекты создания пяти предприятий по разведке и разработке месторождений медной руды, центра обработки данных мощностью 150 МВт и четырехзвездочного гостиничного комплекса на берегу бухты Нагаева в Магадане.
Общий объем инвестиций резидентов в реализацию этих проектов превысит 88 миллиардов рублей. Также будет создано более 2,2 тысячи рабочих мест, добавляется в сообщении.
ТОР – специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны. Федеральный закон, позволяющий создать такую территорию в Магаданской области, был подписан президентом РФ ранее в текущем году.
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россия, магаданская область, магадан, михаил мишустин
РОССИЯ, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Магадан, Михаил Мишустин
Правительство утвердило создание ТОР "Колыма" в Магаданской области
Правительство утвердило создание ТОР "Колыма" в Магаданской области
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Правительство утвердило постановление о создании территории опережающего развития "Колыма" в Магаданской области, говорится в сообщении кабмина.
"В Магаданской области будет создана территория опережающего развития (ТОР) "Колыма". Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сказано в сообщении.
Отмечается, что такое решение направлено на повышение инвестиционной привлекательности области и обеспечение ее ускоренного социально-экономического развития.
Согласно документу, в границы ТОР войдут земельные участки Ольского, Северо-Эвенского и Ягоднинского муниципальных округов и города Магадана общей площадью около 159 тысяч гектаров.
Потенциальные резиденты заявили о намерении реализовать на территории опережающего развития инвестиционные проекты создания пяти предприятий по разведке и разработке месторождений медной руды, центра обработки данных мощностью 150 МВт и четырехзвездочного гостиничного комплекса на берегу бухты Нагаева в Магадане.
Общий объем инвестиций резидентов в реализацию этих проектов превысит 88 миллиардов рублей. Также будет создано более 2,2 тысячи рабочих мест, добавляется в сообщении.
ТОР – специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны. Федеральный закон, позволяющий создать такую территорию в Магаданской области, был подписан президентом РФ ранее в текущем году.