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Правительство утвердило создание ТОР "Колыма" в Магаданской области

Правительство утвердило создание ТОР "Колыма" в Магаданской области - 16.11.2026, ПРАЙМ

Правительство утвердило создание ТОР "Колыма" в Магаданской области

Правительство утвердило постановление о создании территории опережающего развития "Колыма" в Магаданской области, говорится в сообщении кабмина. | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T09:15+0300

2026-11-16T09:15+0300

2026-11-16T09:15+0300

россия

магаданская область

магадан

михаил мишустин

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Правительство утвердило постановление о создании территории опережающего развития "Колыма" в Магаданской области, говорится в сообщении кабмина. "В Магаданской области будет создана территория опережающего развития (ТОР) "Колыма". Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сказано в сообщении. Отмечается, что такое решение направлено на повышение инвестиционной привлекательности области и обеспечение ее ускоренного социально-экономического развития. Согласно документу, в границы ТОР войдут земельные участки Ольского, Северо-Эвенского и Ягоднинского муниципальных округов и города Магадана общей площадью около 159 тысяч гектаров. Потенциальные резиденты заявили о намерении реализовать на территории опережающего развития инвестиционные проекты создания пяти предприятий по разведке и разработке месторождений медной руды, центра обработки данных мощностью 150 МВт и четырехзвездочного гостиничного комплекса на берегу бухты Нагаева в Магадане. Общий объем инвестиций резидентов в реализацию этих проектов превысит 88 миллиардов рублей. Также будет создано более 2,2 тысячи рабочих мест, добавляется в сообщении. ТОР – специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны. Федеральный закон, позволяющий создать такую территорию в Магаданской области, был подписан президентом РФ ранее в текущем году.

магаданская область

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